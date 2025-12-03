La estrategia de marca que conecta a River con otras potencias futbolísticas del mundo

El Millonario representa juega un papel fundamental en la expansión de Betano en Sudamérica (Betano)

El fútbol contemporáneo atraviesa una etapa donde la innovación, la experiencia del hincha y las alianzas estratégicas redefinen la dinámica dentro y fuera de las canchas. En ese escenario globalizado, las marcas tecnológicas y deportivas desempeñan un rol clave en la construcción de vínculos con millones de fanáticos.

En los últimos años, Betano fortaleció su presencia en competiciones locales e internacionales, avanzando con acuerdos para posicionarse entre los actores más influyentes del ecosistema deportivo.

En Argentina, la marca perteneciente a Kaizen Gaming dio el salto principal a través de la alianza sellada con River Plate. El acuerdo de largo plazo llegó apenas un año después de su arribo como patrocinador principal del Torneo Betano, la máxima competición del fútbol local.

Además, el vínculo con el Millonario marcó un hito dentro del mercado. Es que la marca se integró a una institución con enorme capacidad de proyección global y una comunidad de hinchas que amplifica cada acción realizada en el club y sus plataformas.

Acuerdos con gigantes europeos

Mientras tanto, en Europa, Betano viene acelerando su expansión con nuevos convenios en países de tradición futbolera. Uno de los movimientos más significativos fue la alianza con el FC Bayern Múnich, multicampeón alemán y uno de los equipos más exitosos del continente, con quien firmó un acuerdo oficial por tres temporadas.

El patrocinio de los tres grandes clubes portugueses posiciona a Betano como actor clave en el mercado europeo (Betano)

Asimismo, inició su primera colaboración en el fútbol danés al convertirse en socio principal del Brøndby IF, una institución emblemática de esa liga. La estrategia europea se completa con su presencia dominante en Portugal, donde mantiene acuerdos vigentes con los tres clubes más influyentes del país.

Por ejemplo, el convenio con Sporting CP se extendió hasta 2029, mientras que el Porto continúa con la compañía en el frente de su camiseta y Benfica exhibe el logotipo de Betano en la manga como socio oficial de apuestas.

Una presencia consolidada en Sudamérica

En paralelo, Brasil se consolidó como uno de los territorios clave para la firma. Allí, mantiene protagonismo como patrocinador principal del Brasileirão y de la Copa do Brasil, competiciones seguidas por audiencias masivas.

La estrategia regional de Betano se apoya en el peso de Flamengo, un equipo clave para ampliar la presencia en el fútbol brasileño (Betano)

A esta presencia se sumó un acuerdo histórico con el Flamengo, el club más popular del país y actual campeón de la Copa Conmebol Libertadores. Esta alianza convirtió a Betano en patrocinador principal de los equipos masculino y femenino, además de acompañar disciplinas olímpicas como el vóley y el básquet, ampliando su alcance más allá del fútbol.

Al mismo tiempo, la marca logró reconocimiento global al convertirse en sponsor oficial de eventos de enorme impacto como la UEFA Euro 2024, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la Conmebol Copa América 2024 y, próximamente, la Copa Mundial de Clubes para Sudamérica y Europa.

Impulso al desarrollo del fútbol femenino

Por otra parte, Betano expandió su presencia en el fútbol femenino, un ámbito en constante crecimiento dentro de América Latina. La compañía se convirtió en patrocinadora principal de la Supercopa Femenina de Brasil hace cuatro años y reforzó su compromiso con nuevas acciones regionales.

Las activaciones vinculadas al fútbol femenino refuerzan el compromiso de Betano con la profesionalización y el crecimiento de la disciplina (Betano)

En Sudamérica, acompaña competiciones oficiales de Conmebol, como la Copa América Femenina 2025 y la Liga de Naciones Femenina, que funciona como clasificatoria hacia el Mundial de 2027. También respalda al equipo femenino del Flamengo y participa activamente en iniciativas que promueven la profesionalización del deporte.

En conjunto, estas medidas buscan impulsar proyectos que amplíen las oportunidades y la visibilidad de jugadoras y equipos en toda la región.

Un actor que transforma el mapa del fútbol global

La expansión de Betano representa una estrategia integrada que combina acuerdos sólidos, presencia regional y apoyo transversal al desarrollo del deporte. Su alianza con River Plate se posiciona como un movimiento clave para profundizar su identidad dentro del mercado argentino.

A su vez, la compañía se consolida como un socio relevante para clubes, ligas y federaciones, acompañando la evolución de un deporte que sigue creciendo y conectando a millones de personas en todo el mundo.