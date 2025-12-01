El desafío gamer que cierra el año con grandes premios: cómo inscribirse

Movistar y el equipo 9Z Globant impulsan la iniciativa con una visión orientada a fortalecer la escena local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una comunidad que crece al ritmo de la tecnología y el entretenimiento digital observa cada año cómo los torneos vinculados al gaming adquieren mayor protagonismo. En ese escenario, distintas propuestas impulsadas por marcas y organizaciones consolidan espacios que reúnen a fanáticos del fútbol virtual. La expansión de estas iniciativas confirma un fenómeno que trasciende edades, hábitos y geografías.

En ese contexto, la Copa Movistar Fibra emerge como un punto de encuentro para jugadores que buscan una experiencia competitiva, cercana y accesible. La propuesta surge dentro de un ecosistema donde el fútbol es el motor de un público que combina pasión, habilidad y vínculo con los entornos digitales.

Una propuesta para la comunidad gamer

A partir de esta nueva edición, la organización apuesta a profundizar su alcance dentro del universo gamer argentino. Con este objetivo, la marca renueva su compromiso con quienes encuentran en los esports un espacio de entretenimiento y socialización. Por ello, el campeonato de FC26 reúne condiciones que favorecen la participación de jugadores amateurs en un entorno transparente.

Movistar y el equipo 9Z Globant impulsan la iniciativa con una visión orientada a fortalecer la escena local. Ambas entidades entienden que la estructura competitiva demanda aliados capaces de aportar infraestructura, difusión y credibilidad.

Desde el 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre, los interesados en participar pueden registrarse a través de la web oficial del certamen. La modalidad abierta permite que cualquier persona mayor de 18 años, residente en el país y sin historial profesional, pueda sumarse sin costo.

Un torneo con alcance nacional

La competencia se desarrollará durante el último mes del año bajo un cronograma que contempla distintas etapas clasificatorias. Las instancias iniciales se realizan de forma remota para facilitar el ingreso de aspirantes de diferentes provincias.

La Copa Movistar Fibra emerge como un punto de encuentro para los fanáticos del mundo gamer (Movistar)

En tanto, las fases decisivas se disputan de manera presencial con el fin de ofrecer una experiencia inmersiva. La semifinal y la final tendrán lugar el 11 de diciembre en la Globant Tower, una sede ubicada en Buenos Aires que permite un entorno de alta calidad para los competidores. Allí, los clasificados podrán enfrentarse en un espacio pensado para el alto rendimiento.

Visibilidad y premios: dos pilares de la Copa Movistar Fibra

La transmisión del evento suma un componente clave para la visibilidad del torneo. Las partidas serán emitidas en vivo a través del canal de Twitch de 9Z y del canal de YouTube de Movistar. De esa forma, la audiencia podrá seguir cada definición con contenidos producidos especialmente para la ocasión.

Por otro lado, la presencia de patrocinadores refuerza el atractivo de la propuesta. En esta edición, las marcas Nubia y Hero entregarán premios para los cuatro mejores jugadores. Su participación permite incorporar incentivos que valoran el esfuerzo y la dedicación de quienes alcanzan las instancias finales.

Entre las recompensas, se destacan productos orientados a premiar el talento y el desempeño dentro del torneo. El campeón obtendrá una moto Hero Hunk 160R 4v. El segundo lugar recibirá un celular Nubia Neo 3 GT, mientras que el tercero obtendrá un Nubia Neo 3. El cuarto competidor será reconocido con un parlante bluetooth.

Una industria en desarrollo permanente

La organización resalta la importancia de acompañar el crecimiento de los deportes electrónicos mediante proyectos de alcance nacional. Desde Movistar sostienen que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer una comunidad en constante evolución. Así, impulsa un ecosistema donde convergen entretenimiento, conectividad e intercambio entre jugadores.

“El valor del torneo va más allá de la competencia. La vocera destaca que los esports representan un espacio donde se combinan pasión y tecnología, y remarca la relevancia de acompañar a las personas que impulsan este movimiento. Su visión sintetiza el espíritu del certamen y el propósito que lo guía”, agrega Agustina Iparraguirre, jefa de Marca de Movistar.

De esta manera, el certamen se consolida como un evento que promueve participación, visibilidad y crecimiento dentro del gaming argentino. Su capacidad para reunir a jugadores amateurs, ofrecer instancias presenciales y sumar aliados estratégicos la convierte en una propuesta destacada en el calendario digital.

De cara a fin de año, la nueva edición de la Copa Movistar Fibra representa un gran desafío para una comunidad que continúa expandiéndose y que encuentra en cada torneo una oportunidad para avanzar.