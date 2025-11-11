La temporada de cruceros se renueva con promociones y experiencias para todos los gustos

El Costa Diadema y el Costa Favolosa destacan en la oferta de cruceros por Brasil y Sudamérica (Costa Cruceros)

Viajar es una manera de hacer una pausa, cambiar de perspectiva, disfrutar de nuevos escenarios y descubrir un mundo de maravillas esperando a ser explorado. En este marco, el mar se vuelve el punto de partida para las personas que buscan relajarse, conocer otras culturas y aprovechar cada momento. Con ese espíritu, Costa Cruceros presenta una nueva temporada que integra descanso, gastronomía y entretenimiento en alta mar.

Durante el mes de noviembre, la compañía presenta una nueva edición de su campaña “Costa Sale”: una propuesta pensada para que más personas puedan concretar el sueño de embarcarse hacia destinos internacionales con beneficios exclusivos.

Las salidas seleccionadas ofrecen descuentos de hasta el 40%. Se trata de una oportunidad ideal para planificar la próxima aventura y disfrutar del confort característico de la marca.

El objetivo es invitar a los pasajeros a vivir experiencias memorables. “Queremos que cada huésped disfrute de una hospitalidad de primer nivel, con gastronomía inspirada en Italia, espectáculos variados y la mejor relación calidad-precio del mercado”, detalló Fernando Joselevich, Country Manager de Costa Cruceros para Argentina y LATAM.

Cada viaje incluye diversión, descanso y descubrimiento. A bordo, las personas encuentran restaurantes con sabores de todo el mundo, shows internacionales, actividades para todas las edades y espacios para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Cada escala, por su parte, ofrece la posibilidad de explorar playas paradisíacas y conectar con la riqueza cultural de cada destino.

Experiencias internacionales y gastronomía italiana a bordo de cruceros (Costa Cruceros)

Destinos únicos y experiencias pensadas para cada viajero

La promoción incluye una cuidada selección de rutas por Sudamérica visitando destinos como Brasil y Uruguay, el Caribe y el Mediterráneo, además de travesías transatlánticas que unen Argentina e Italia a bordo del Costa Favolosa, uno de los emblemas de la flota. En cada recorrido, la propuesta se centra en el placer de viajar sin preocupaciones, con todos los detalles resueltos y la atención característica de esta compañía.

Entre las opciones más destacadas en la región se encuentra el Costa Favolosa que se presenta como el clásico elegido por los viajeros que desean vivir una experiencia más extensa. Sus itinerarios, de ocho o nueve noches, incluyen escalas en Río de Janeiro, Montevideo, Ilhabela, Camboriú e Ilha Grande. Con piscina, casino y entretenimiento para todos los gustos, la tradición crucerista incluye propuestas modernas que celebran la alegría de navegar.

Por su parte, el Costa Diadema, ofrece itinerarios de siete noches con salida desde Buenos Aires y escalas en Montevideo, Santos e Itajaí. Es la cuarta temporada en la región de este buque, el cual se distingue por su confort, la cocina internacional y sus once bares temáticos

Para los usuarios que prefieren escapadas más breves, la compañía también ofrece minicruceros de cuatro noches, con salida desde Buenos Aires y paradas en Punta del Este y Montevideo. Están programados para el 5 y el 9 de marzo de 2026 y representan una excelente oportunidad para los turistas que viajan por primera vez o disponen de pocos días de descanso.

La nueva temporada combina descanso, gastronomía y descubrimiento (Costa Cruceros)

Para completar la experiencia, Costa Cruceros ofrece una variedad de excursiones en cada destino, pensadas para que cada parada se disfrute al máximo:

Tour Punta del Este

Teleférico de Camboriú y visita al velero

Visita a Ilhabela y nado en la cascada Toca

Excursión en 4x4 y velero en Ilhabela

Todas estas actividades mantienen el mismo nivel de servicio que el barco: personal atento, confort y hospitalidad inspirada en Italia.

Con el mismo espíritu de ofrecer vivencias únicas tanto a bordo como en tierra, Costa está renovando su oferta en tierra con la nueva propuesta Land Experience, que incluye destinos en los lugares más icónicos, personalizados y diseñados para maximizar la experiencia en cada destino según las necesidades de los huéspedes.

Para responder a los distintos estilos de viaje, el nuevo programa agrupa sus propuestas en diferentes categorías: desde las clásicas y culturales hasta las familiares o llenas de adrenalina.

Cada excursión está pensada como una oportunidad de descubrimiento auténtico, haciendo de las experiencias terrestres una parte integral y esencial del viaje: explorar ciudades sin estrés y optimizando el tiempo, sumergirse en la historia con acceso privilegiado, vivir momentos llenos de adrenalina y divertirse con actividades diseñadas para toda la familia.

Para mejorar y hacer más accesible esta propuesta, Costa implementó un nuevo modelo de clasificación de experiencias. Las dividió en cuatro grupos distintos: cada uno, diseñado para cubrir las necesidades y deseos específicos de los viajeros.

El programa de excursiones rediseñado ofrece propuestas distintivas, ideales para quienes buscan inmersión auténtica en las zonas locales y un tour más personalizado. Las nuevas categorías permiten a los huéspedes elegir las excursiones que mejor se adapten a su estilo de viaje.

Viajar con estilo italiano: la propuesta de Costa Cruceros

Desde hace más de 75 años, la compañía con sede en Génova forma parte del grupo Carnival Corporation & plc, referente mundial en cruceros. Su flota, compuesta por nueve barcos con bandera italiana, recorre más de 200 destinos alrededor del planeta. Cada travesía busca transmitir el espíritu del “Italian Style”, donde la elegancia, la calidez y el disfrute se fusionan en perfecta armonía.

En esta nueva temporada, invita a disfrutar del mar con una mirada diferente. Con su propuesta “Costa Sale”, la marca renueva su compromiso de acercar el placer de viajar a más personas con el fin de ofrecer experiencias auténticas, sabores únicos y la posibilidad de vivir el viaje soñado con la hospitalidad que la distingue en todo el mundo.

