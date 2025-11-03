In House

La importancia estratégica de un insumo esencial en la cadena energética argentina

El abastecimiento local y la innovación permitieron optimizar la extracción de hidrocarburos y generar nuevas oportunidades para regiones clave del país. Cuál es el elemento y cómo se logró la integración al proceso productivo nacional

Guardar

Desde las profundidades del litoral argentino hasta los yacimientos patagónicos, un componente poco visible sostiene buena parte del desarrollo energético nacional: la arena. Aunque suele quedar relegada detrás de las imágenes de torres de perforación y complejos oleoductos, este recurso se convirtió en una pieza fundamental para que la producción de petróleo y gas no convencional sea hoy una realidad en la Argentina.

La cadena energética se compone de eslabones interdependientes. Entre ellos, la provisión de arena para la fractura hidráulica se destaca como un engranaje silencioso pero determinante. El desarrollo del llamado “Negocio Arenas” le permitió al país avanzar en autonomía y eficiencia, consolidando una base estratégica para proyectos de envergadura, como los vinculados a Vaca Muerta.

El papel esencial de la arena en la producción energética

Pocas personas conocen la importancia que tiene la arena en la extracción de hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, su presencia es imprescindible para el proceso de fractura hidráulica, la técnica que desbloqueó el potencial de reservas como las de la formación Vaca Muerta. Cada pozo perforado requiere miles de toneladas de este material, que al ser inyectado junto con agua a presión, logra mantener abiertas las fisuras necesarias para extraer el gas y el petróleo atrapado a grandes profundidades.

La extracción y el procesamiento
La extracción y el procesamiento de arena nacional se volvieron esenciales para la expansión de la energía no convencional en la Argentina (YPF)

Durante años, la Argentina dependía de la importación de arena, lo que generaba complicaciones logísticas y altos costos. A esto se sumaba la incertidumbre de los mercados internacionales, una variable que podía poner en jaque el ritmo de perforación y, con ello, los planes de crecimiento del sector energético.

Frente a esa situación, YPF impulsó una transformación radical en la provisión de este elemento destinado a la fractura hidráulica. Decidió desarrollar su propio circuito productivo y crear el Negocio Arenas, integrando toda la cadena: desde la extracción en las canteras entrerrianas, el procesamiento, hasta la entrega en los pozos de la Patagonia. Así se garantizó el abastecimiento permanente para sí misma y para otras empresas del rubro, logrando independencia y eficiencia.

Ibicuy: de enclave costero a actor clave en la cadena de valor

En el extremo sur de la provincia de Entre Ríos, sobre las riberas del río Paraná, se ubica Ibicuy, una localidad cuya vida cambió de manera inesperada. La pureza de sus arenas, reconocidas históricamente por cualidades excepcionales, le otorgó nueva centralidad con el auge de la producción no convencional. Desde 2021, la cantera de YPF en la zona consolidó una operación de gran escala enfocada en extraer, lavar y calibrar la arena antes de su viaje de más de mil kilómetros hacia Neuquén.

En poco tiempo, la planta local superó los cinco millones de toneladas procesadas, un hito para la industria nacional. Este crecimiento tuvo un impacto inmediato sobre la economía regional: muchas familias accedieron a empleos formales, el entramado logístico se multiplicó y más de ochenta empresas locales se integraron al sistema productivo que une el litoral con la Patagonia.

La operación en Ibicuy funciona de manera ininterrumpida, con estrictos controles ambientales y protocolos de seguridad basados en estándares internacionales. La calidad de la arena entrerriana, reconocida por su alta resistencia y consistencia, favoreció su demanda en toda Sudamérica.

Autonomía y ventajas competitivas en la provisión de insumos energéticos

El paso decisivo que dio YPF con su Negocio Arenas representa mucho más que una mejora logística. Al integrar verticalmente la operación y asegurar su propio abastecimiento, la firma logró reducir los costos, mejorar la calidad técnica de la materia prima y sostener ritmos de perforación estables, fundamentales en una industria de inversiones millonarias.

El abastecimiento local de arena
El abastecimiento local de arena optimizó la eficiencia de la cadena energética y potenció nuevas oportunidades en Entre Ríos y la Patagonia (YPF)

Además, la adopción de una solución logística propia agilizó la respuesta frente al incremento proyectado en la cantidad de pozos, impulsado tanto por Vaca Muerta como por otros grandes emprendimientos, como Argentina LNG y el VMOS. Solo el primero requerirá la perforación de 200 nuevos pozos en los próximos años, mientras que para 2031 se espera alcanzar los 800 pozos activos. Por otra parte, YPF comenzó a abastecer también a operadoras externas, con lo cual amplía su papel como proveedor regional y diversifica los destinos de su producción.

Así, la cadena de valor de la energía se afianza gracias a la innovación silenciosa de la industria de la arena, cuyos procesos integrados aportan autonomía energética, empleo y capacidad exportadora, que llevan a la Argentina a ocupar un lugar central dentro del mapa de los hidrocarburos no convencionales.

Temas Relacionados

ArenaYPFVaca MuertaArgentina LNGIbicuyNeuquénEnergíaHidrocarburosFractura hidráulicaVMOS

Últimas Noticias

¿Adiós a Brasil? El destino secreto que conquista a los turistas argentinos

Una isla caribeña se destaca por sus playas paradisíacas y despierta el interés de cada vez más viajeros. Todo lo que hay que saber antes de planificar unas vacaciones en este destino

¿Adiós a Brasil? El destino

Verano 2026 en Uruguay: promociones para viajar con hasta el 50% de descuento

El CyberMonday, el evento comercial más esperado del año, permite acceder a importantes descuentos para quienes buscan disfrutar del país vecino al mejor precio

Verano 2026 en Uruguay: promociones

Descuentos de hasta 45% y cuotas sin interés en las últimas tendencias en electrodomésticos

Durante el CyberMonday, Naldo presenta promociones exclusivas en productos tecnológicos con planes de financiación. Cuáles son los beneficios en esta temporada

Descuentos de hasta 45% y

Las bebidas isotónicas ganan terreno entre los nuevos hábitos deportivos en la Argentina

La incorporación de productos enfocados en la rehidratación responde al ritmo de las disciplinas y necesidades de quienes eligen la actividad física como parte del día a día

Las bebidas isotónicas ganan terreno

El Autódromo de Buenos Aires fue sede de un evento que mostró las últimas tecnologías en vehículos

Desde deportivos clásicos a motores eléctricos, el encuentro ofreció alternativas para cada perfil de conductor con un despliegue de actividades para disfrutar

El Autódromo de Buenos Aires
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en José C. Paz:

Tragedia en José C. Paz: una familia destrozada luego de que una camioneta embistiera el auto en el que viajaban

Adorni respondió las críticas de Macri por su designación como jefe de Gabinete: “Es injusto”

Según un economista de EEUU, la reciente fuga de capitales fue la mayor que tuvo la Argentina en más de 20 años

Diego Santilli, el nuevo ministro de Interior: cómo fue el ofrecimiento de Milei, qué dijo Macri y el proyecto bonaerense 2027

Lady Gaga se consolida como referente del glamour: sus looks más impactantes

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky anunció la recepción de

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

TELESHOW
Chris Martin de Coldplay sorprendió

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”

El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”

Griselda Siciliani y Luciano Castro, juntos en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+: “El amor como respuesta a los discursos de odio”