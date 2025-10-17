Un artista que trasciende edades: Milo J llena Vélez y agrega nueva fecha

Milo J anuncia segunda fecha en Vélez tras agotar entradas para su primer show (Dale Play)

En tiempos donde la música urbana alcanza los escenarios masivos, un joven artista vuelve a marcar un antes y un después. Con apenas 18 años, Milo J demuestra que su conexión con el público trasciende generaciones y fronteras, lo que se convierte en un fenómeno que une raíz, emoción y contemporaneidad.

Tras agotar los tickets en su concierto del 18 de diciembre, el artista anunció una segunda fecha el 19 de diciembre en el estadio de Vélez, uno de los espacios más emblemáticos del país. La nueva presentación confirma la magnitud de su convocatoria y lo posiciona como el intérprete más joven en pisar ese escenario.

Asimismo, las entradas para esta función adicional ya están disponibles y pueden conseguirse a través de diferentes medios de pago.

Por otro lado, estos conciertos marcarán el cierre de un año consagratorio para el músico oriundo de Morón. Después de agotar cuatro Movistar Arena y recorrer Latinoamérica y Europa con su gira, Milo J llega a Vélez para despedir un ciclo y abrir otro.

El joven artista se convierte en el intérprete más joven en presentarse en el Estadio Vélez Sarsfield (Dale Play)

Su más reciente trabajo discográfico, La vida era más corta, será el eje de esta nueva etapa artística. El álbum propone un viaje por la memoria y las raíces, al integrar elementos del tango, la música popular y el ADN urbano que caracteriza su obra. Con colaboraciones históricas y contemporáneas, el disco consolida su búsqueda de identidad a través de un lenguaje honesto y profundamente personal.

En efecto, el material debutó en el Top 5 Global de Spotify y posicionó a Milo J entre los artistas más escuchados del mundo. Su canción Niño ingresó al Top 10 de varios países de la región, mientras todas las piezas del álbum lograron presencia en los rankings de América Latina y Europa.

Además, el joven compositor reafirma su compromiso con las raíces culturales argentinas. Su propuesta visual, filmada en Santiago del Estero, revisita las tradiciones desde una mirada actual, cinematográfica y sensible, lo que da forma a una obra que fusiona lo ancestral con lo moderno.

En paralelo, Milo J recorrerá en Vélez todo su repertorio: desde sus discos 511, EDSM, 111, 166 y Retirada, hasta las canciones inéditas de su nueva etapa. Será un repaso por los distintos capítulos de su carrera, cada uno marcado por una madurez que sorprende por su corta edad.

Los shows en Vélez marcan el cierre de un año consagratorio para Milo J (Dale Play)

Nacido en Morón, Provincia de Buenos Aires, Camilo Joaquín Villarruel —su nombre real— comenzó a crear música a los ocho años. Entre influencias de folklore, punk, rap y hip hop, desarrolló un estilo propio que integra poesía callejera y emoción íntima. Su irrupción en la escena se consolidó en 2022 con Milagrosa y alcanzó dimensión internacional con la BZRP Music Sessions, Vol. 57, junto a Bizarrap.

Desde entonces, su trayectoria avanzó sin pausas. Fue tapa de Rolling Stone, ganó el Premio Gardel a Mejor Nuevo Artista, y presentó proyectos conceptuales como 166 (Deluxe) Retirada, lo que vinculó con la cultura popular.

Cómo conseguir las entradas

Los shows en Vélez representarán el punto culminante de una etapa que transformó a Milo J en un símbolo generacional. En ellos, el artista celebrará su crecimiento musical, además de la comunión con un público que lo acompaña desde sus inicios.

Así, con una segunda noche confirmada y una carrera que no conoce límites, el artista escribe un nuevo capítulo en su historia. Su paso por Vélez no será solo un logro personal, se convertirá en una muestra del poder de una voz joven en la música argentina desde sus raíces hasta el futuro.

Las entradas para la nueva función del 19 de diciembre se encuentran disponibles a partir del lunes 13 de octubre a través de Enigma Tickets, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de Modo.