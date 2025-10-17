In House

Un artista que trasciende edades: Milo J llena Vélez y agrega nueva fecha

El cantante oriundo de Morón sumó un nuevo show el 19 de diciembre y las encuentras ya se encuentran disponibles: dónde comprarlas

Guardar
Milo J anuncia segunda fecha
Milo J anuncia segunda fecha en Vélez tras agotar entradas para su primer show (Dale Play)

En tiempos donde la música urbana alcanza los escenarios masivos, un joven artista vuelve a marcar un antes y un después. Con apenas 18 años, Milo J demuestra que su conexión con el público trasciende generaciones y fronteras, lo que se convierte en un fenómeno que une raíz, emoción y contemporaneidad.

Tras agotar los tickets en su concierto del 18 de diciembre, el artista anunció una segunda fecha el 19 de diciembre en el estadio de Vélez, uno de los espacios más emblemáticos del país. La nueva presentación confirma la magnitud de su convocatoria y lo posiciona como el intérprete más joven en pisar ese escenario.

Asimismo, las entradas para esta función adicional ya están disponibles y pueden conseguirse a través de diferentes medios de pago.

Por otro lado, estos conciertos marcarán el cierre de un año consagratorio para el músico oriundo de Morón. Después de agotar cuatro Movistar Arena y recorrer Latinoamérica y Europa con su gira, Milo J llega a Vélez para despedir un ciclo y abrir otro.

El joven artista se convierte
El joven artista se convierte en el intérprete más joven en presentarse en el Estadio Vélez Sarsfield (Dale Play)

Su más reciente trabajo discográfico, La vida era más corta, será el eje de esta nueva etapa artística. El álbum propone un viaje por la memoria y las raíces, al integrar elementos del tango, la música popular y el ADN urbano que caracteriza su obra. Con colaboraciones históricas y contemporáneas, el disco consolida su búsqueda de identidad a través de un lenguaje honesto y profundamente personal.

En efecto, el material debutó en el Top 5 Global de Spotify y posicionó a Milo J entre los artistas más escuchados del mundo. Su canción Niño ingresó al Top 10 de varios países de la región, mientras todas las piezas del álbum lograron presencia en los rankings de América Latina y Europa.

Además, el joven compositor reafirma su compromiso con las raíces culturales argentinas. Su propuesta visual, filmada en Santiago del Estero, revisita las tradiciones desde una mirada actual, cinematográfica y sensible, lo que da forma a una obra que fusiona lo ancestral con lo moderno.

En paralelo, Milo J recorrerá en Vélez todo su repertorio: desde sus discos 511, EDSM, 111, 166 y Retirada, hasta las canciones inéditas de su nueva etapa. Será un repaso por los distintos capítulos de su carrera, cada uno marcado por una madurez que sorprende por su corta edad.

Los shows en Vélez marcan
Los shows en Vélez marcan el cierre de un año consagratorio para Milo J (Dale Play)

Nacido en Morón, Provincia de Buenos Aires, Camilo Joaquín Villarruel —su nombre real— comenzó a crear música a los ocho años. Entre influencias de folklore, punk, rap y hip hop, desarrolló un estilo propio que integra poesía callejera y emoción íntima. Su irrupción en la escena se consolidó en 2022 con Milagrosa y alcanzó dimensión internacional con la BZRP Music Sessions, Vol. 57, junto a Bizarrap.

Desde entonces, su trayectoria avanzó sin pausas. Fue tapa de Rolling Stone, ganó el Premio Gardel a Mejor Nuevo Artista, y presentó proyectos conceptuales como 166 (Deluxe) Retirada, lo que vinculó con la cultura popular.

Cómo conseguir las entradas

Los shows en Vélez representarán el punto culminante de una etapa que transformó a Milo J en un símbolo generacional. En ellos, el artista celebrará su crecimiento musical, además de la comunión con un público que lo acompaña desde sus inicios.

Así, con una segunda noche confirmada y una carrera que no conoce límites, el artista escribe un nuevo capítulo en su historia. Su paso por Vélez no será solo un logro personal, se convertirá en una muestra del poder de una voz joven en la música argentina desde sus raíces hasta el futuro.

Las entradas para la nueva función del 19 de diciembre se encuentran disponibles a partir del lunes 13 de octubre a través de Enigma Tickets, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de Modo.

Temas Relacionados

Milo JVelez SarfieldDale Play

Últimas Noticias

Una feria de moda en Buenos Aires ofrece marcas reconocidas y descuentos de hasta el 70%

El Hipódromo de Palermo recibe a una nueva temporada de Luxury Outlet, con más de 50 firmas locales e internacionales, productos premium, shows en vivo y gastronomía. Una cita clave para buscar calidad y diseño a precios accesibles

Una feria de moda en

Estanislao Bachrach: “El mayor poder que tenemos es decidir quiénes queremos ser cada día”

El reconocido científico propone unir arte, deporte y ciencia para convertir la vida diaria en un laboratorio de creatividad y autodescubrimiento. En diálogo con Infobae, contó cuál es el motor de sus proyectos actuales

Estanislao Bachrach: “El mayor poder

Cómo la ciencia, la innovación y productos de calidad impulsan el negocio y crean nuevos mercados

Melina Cao, de Unilever, reveló que la escucha y el conocimiento profundo del consumidor es clave para generar propuestas relevantes y fortalecer el crecimiento a largo plazo

Cómo la ciencia, la innovación

Mario Pergolini habló sobre el rol que tendrán la inteligencia artificial y la robótica en la próxima década

En el marco del evento Learning Fest, el conductor y empresario subrayó que el futuro estará marcado por la convivencia entre humanos y nuevas tecnologías e invitó aprovechar las oportunidades que ofrece esta revolución

Mario Pergolini habló sobre el

De Doha a Buenos Aires: cómo la literatura une a Qatar y la Argentina

Traducciones, programas de lectura y colaboraciones entre autores fortalecen el puente literario entre ambos países. Un intercambio que celebra la diversidad cultural

De Doha a Buenos Aires:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre murió tras descompensarse

Un hombre murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en Santa Fe

El dolor del hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén: “Sabía que no estaba viva”

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

Denunciaron un ataque contra la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta: investigan si fue un disparo

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

INFOBAE AMÉRICA
Más allá de la necesidad:

Más allá de la necesidad: la propuesta de Jean-Luc Nancy sobre el deseo como motor de identidad y apertura

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

TELESHOW
La Joaqui se emocionó en

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”

Eva Bargiela cumplió la promesa que le hizo a la Virgen y regresó embarazada a la Basílica de Luján: “Bebito amado”

El Peque Schwartzman y Eugenia De Martino se casaron por civil en una ceremonia íntima: las imágenes

Wanda Nara reflexionó sobre la posibilidad de tener un buen vínculo con Mauro Icardi: “La vida te pone en diferentes veredas”

Zaira Nara rechazó sumarse a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López: “Hoy gano más con mis marcas”