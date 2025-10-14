In House

Televisores con IA: el salto hacia un entretenimiento más inteligente

Con el lanzamiento de la línea Samsung AI Vision, Naldo, la cadena sponsor del seleccionado argentino, ofrece beneficios para descubrir lo nuevo en entretenimiento

Guardar
Neo QLED 8K Quantum Mini
Neo QLED 8K Quantum Mini LED Pro (Naldo)

La tecnología del entretenimiento atraviesa una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial se integra cada vez más a los dispositivos del hogar, con el fin de ofrecer experiencias personalizadas y una calidad visual y sonora que evoluciona con el usuario.

Con tecnología que optimiza la imagen y el sonido en tiempo real, la nueva línea Samsung Vision AI llega a la Argentina de la mano de Naldo. La propuesta incluye modelos 8K y 4K que combinan innovación, diseño y conectividad, junto con financiación en hasta 12 cuotas sin interés y envío a todo el país.

El arribo de estos productos promete marcar un cambio de era en el segmento de televisores premium. Equipados con procesadores de última generación, estos modelos analizan millones de patrones en tiempo real para optimizar brillo, contraste y nitidez en cada escena.

Tecnología de vanguardia y diseño sin bordes

En la gama más alta se destaca el Neo QLED 8K Q900F de 85 pulgadas. Este smart TV incorpora el procesador NQ8 AI Gen2, que utiliza 256 redes neuronales para escalar cualquier contenido a 8K. Su diseño, denominado Metal Frame, elimina los bordes visibles. En tanto, la pantalla Glare Free reduce reflejos para mayor comodidad visual.

En cuanto al sonido, el producto suma Adaptive Sound Pro y Active Voice Amplifier Pro para lograr diálogos más claros. A su vez, la compatibilidad con Q-Symphony permite un sonido envolvente.

Otro punto para destacar es que incluye también acceso a Art Store, con más de 1.800 obras disponibles. Como beneficio exclusivo, al comprar el modelo de 85 pulgadas en Naldo, los clientes recibirán sin cargo una barra de sonido Samsung.

Neo QLED 8K Art Store
Neo QLED 8K Art Store (Naldo)

Alto rendimiento en 4K y múltiples opciones

Por otro lado, el Neo QLED QN70F se presenta en versiones de 55”, 65”, 75” y 85”. Este equipo cuenta con el procesador NQ4 AI Gen2, tecnología Quantum Mini LED y sistema Motion Xcelerator 144Hz, los cuales garantizan contraste preciso y fluidez en deportes y videojuegos. Además, su escalado por IA lleva todo el contenido a resolución 4K.

El modelo incluye también Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, Q-Symphony y un diseño AirSlim ultrafino. En Naldo presentan este televisor como una opción que combina alto rendimiento con planes de financiación flexibles, pensados para cada hogar.

Inteligencia artificial aplicada al día a día

La familia Vision AI se completa con variantes ideales para resaltar los colores en pantalla. Los OLED ofrecen contraste infinito, mientras que los QLED se distinguen por su vivacidad y accesibilidad. Todos incluyen funciones avanzadas de inteligencia artificial y compatibilidad con el ecosistema de hogar inteligente. En Naldo, se puede aprovechar hasta 12 cuotas sin interés.

Neo QLED 8K Generative Wallpaper
Neo QLED 8K Generative Wallpaper ( Naldo)

Entre las nuevas características sobresalen el karaoke en Daily+ -que permite usar el celular como micrófono-, los gestos universales desde el Galaxy Watch, la función Pet Care para monitorear mascotas y un generador de fondos por IA que adapta la pantalla al estado de ánimo del usuario.

A estas innovaciones se suman SmartThings como centro de control, Samsung Knox Security para mayor protección, AI Energy Mode para consumo eficiente y el control SolarCell, que se carga con luz o USB-C. Todo esto, acompañado del sistema operativo Tizen, con actualizaciones garantizadas por siete años.

La posibilidad de incorporar en el hogar la última innovación de Samsung ya es una realidad. Con Naldo como socio estratégico, la nueva línea Vision AI está disponible para todos los argentinos.

Temas Relacionados

TelevisoresNaldoSamsung

Últimas Noticias

Protección solar: la nueva propuesta que mejora el cuidado de la piel

Una nueva generación de protectores solares apuesta por fórmulas más livianas, rápidas de absorber y efectivas contra los daños causados por la radiación ultravioleta durante todo el año

Protección solar: la nueva propuesta

La nueva generación de envases que impulsa un consumo responsable

Más de 20 marcas en la Argentina incorporaron una tecnología que mejora la conservación y reduce emisiones

La nueva generación de envases

Un proyecto estratégico impulsa la cadena de valor del gas natural en la Argentina

La puesta en marcha de esta nueva infraestructura potenciará la capacidad productiva del sector energético nacional. Cómo impactará en el abastecimiento interno, la exportación y la creación de puestos de trabajo

Un proyecto estratégico impulsa la

La compañía de telecomunicaciones que fue reconocida por su inclusión generacional en la Argentina

Una empresa del sector recibió el sello que valida la integración multigeneracional en su estrategia, con iniciativas en diversidad laboral y tecnología sustentable

La compañía de telecomunicaciones que

De París a Buenos Aires: así se vivió la participación estelar de Luisana Lopilato en la Semana de la Moda

Luego de que la reconocida modelo brillara en las pasarelas europeas, la Embajada de Francia en la Argentina fue sede de un evento con celebridades locales donde se mostró todo lo que sucedió del otro lado del Atlántico

De París a Buenos Aires:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe