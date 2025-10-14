Televisores con IA: el salto hacia un entretenimiento más inteligente

Comprar

Neo QLED 8K Quantum Mini LED Pro (Naldo)

La tecnología del entretenimiento atraviesa una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial se integra cada vez más a los dispositivos del hogar, con el fin de ofrecer experiencias personalizadas y una calidad visual y sonora que evoluciona con el usuario.

Con tecnología que optimiza la imagen y el sonido en tiempo real, la nueva línea Samsung Vision AI llega a la Argentina de la mano de Naldo. La propuesta incluye modelos 8K y 4K que combinan innovación, diseño y conectividad, junto con financiación en hasta 12 cuotas sin interés y envío a todo el país.

El arribo de estos productos promete marcar un cambio de era en el segmento de televisores premium. Equipados con procesadores de última generación, estos modelos analizan millones de patrones en tiempo real para optimizar brillo, contraste y nitidez en cada escena.

Tecnología de vanguardia y diseño sin bordes

En la gama más alta se destaca el Neo QLED 8K Q900F de 85 pulgadas. Este smart TV incorpora el procesador NQ8 AI Gen2, que utiliza 256 redes neuronales para escalar cualquier contenido a 8K. Su diseño, denominado Metal Frame, elimina los bordes visibles. En tanto, la pantalla Glare Free reduce reflejos para mayor comodidad visual.

En cuanto al sonido, el producto suma Adaptive Sound Pro y Active Voice Amplifier Pro para lograr diálogos más claros. A su vez, la compatibilidad con Q-Symphony permite un sonido envolvente.

Otro punto para destacar es que incluye también acceso a Art Store, con más de 1.800 obras disponibles. Como beneficio exclusivo, al comprar el modelo de 85 pulgadas en Naldo, los clientes recibirán sin cargo una barra de sonido Samsung.

Comprar

Neo QLED 8K Art Store (Naldo)

Alto rendimiento en 4K y múltiples opciones

Por otro lado, el Neo QLED QN70F se presenta en versiones de 55”, 65”, 75” y 85”. Este equipo cuenta con el procesador NQ4 AI Gen2, tecnología Quantum Mini LED y sistema Motion Xcelerator 144Hz, los cuales garantizan contraste preciso y fluidez en deportes y videojuegos. Además, su escalado por IA lleva todo el contenido a resolución 4K.

El modelo incluye también Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, Q-Symphony y un diseño AirSlim ultrafino. En Naldo presentan este televisor como una opción que combina alto rendimiento con planes de financiación flexibles, pensados para cada hogar.

Inteligencia artificial aplicada al día a día

La familia Vision AI se completa con variantes ideales para resaltar los colores en pantalla. Los OLED ofrecen contraste infinito, mientras que los QLED se distinguen por su vivacidad y accesibilidad. Todos incluyen funciones avanzadas de inteligencia artificial y compatibilidad con el ecosistema de hogar inteligente. En Naldo, se puede aprovechar hasta 12 cuotas sin interés.

Comprar

Neo QLED 8K Generative Wallpaper ( Naldo)

Entre las nuevas características sobresalen el karaoke en Daily+ -que permite usar el celular como micrófono-, los gestos universales desde el Galaxy Watch, la función Pet Care para monitorear mascotas y un generador de fondos por IA que adapta la pantalla al estado de ánimo del usuario.

A estas innovaciones se suman SmartThings como centro de control, Samsung Knox Security para mayor protección, AI Energy Mode para consumo eficiente y el control SolarCell, que se carga con luz o USB-C. Todo esto, acompañado del sistema operativo Tizen, con actualizaciones garantizadas por siete años.

La posibilidad de incorporar en el hogar la última innovación de Samsung ya es una realidad. Con Naldo como socio estratégico, la nueva línea Vision AI está disponible para todos los argentinos.