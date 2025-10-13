Preventa: cómo es la SUV híbrida enchufable que ya está disponible en la Argentina

Eficiencia energética y confort se encuentran en la nueva movilidad sustentable (Chevrolet)

Cada vez más personas en la Argentina eligen vehículos que ayuden a cuidar el medioambiente y ahorrar combustible. Por eso, no es casual el creciente interés por los autos híbridos y eléctricos, que ofrecen eficiencia y buena autonomía para moverse todos los días.

En ese contexto, Chevrolet inició la preventa de la nueva Captiva Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), la primera SUV híbrida enchufable de la compañía disponible en la región. Este lanzamiento representa un paso importante dentro de la estrategia de electrificación de la marca en el país, siendo el primer mercado sudamericano en recibir el modelo.

Además, su debut coincide con el centenario local de la marca, lo que ratifica la apuesta en innovación y movilidad sustentable de la automotriz. La preventa llega acompañada por una red de posventa especial y flamantes espacios de asesoramiento, orientados a quienes buscan una alternativa distinta, sin resignar practicidad ni respaldo.

Recursos avanzados de seguridad y asistencia amplían la confianza al conducir (Chevrolet)

Autonomía y eficiencia: claves del nuevo SUV híbrido enchufable

La Chevrolet Captiva PHEV cuenta con una autonomía superior a los 1.000 kilómetros gracias a la combinación de un motor naftero y otro eléctrico alimentado por una batería de 20,5 kWh. Esta configuración permite al usuario alternar entre recorridos urbanos puramente eléctricos y viajes extendidos por carretera, siempre con una potencia total de 204 caballos y un torque de 310 Nm.

Por otra parte, la batería admite carga tanto por el motor térmico como a través de fuentes externas mediante toma domiciliaria o cargadores rápidos CCS2. La transmisión automática DHT, combinada con tracción delantera, completa una fórmula que apunta a una experiencia confortable y segura.

En materia de seguridad, el equipamiento incluye seis airbags, control de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, frenos ABS y frenado autónomo de emergencia.

Además, incorpora ayuda en pendientes y cámara 360°, junto con el sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), que incluye control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal y mantenimiento de carril, consolidando la propuesta en términos de confianza al volante.

Autonomía extendida y diseño moderno acompañan cada viaje hacia la sustentabilidad (Chevrolet)

Confort y tecnología en cada trayecto

El diseño moderno de la Captiva PHEV se aprecia en su frontal con parrilla negra High Gloss, faros LED, llantas de aleación de 18 pulgadas y detalles en negro en techo y barras. El portón eléctrico trasero y las luces full LED refuerzan su perfil urbano y sofisticado.

A la vez, el interior prioriza el espacio y la comodidad. El generoso lugar para cinco pasajeros, los asientos de eco-cuero y el techo solar panorámico elevan la experiencia de viaje. Los 532 litros de baúl dan versatilidad para las actividades diarias y los viajes en familia.

Al mismo tiempo, la tecnología y la conectividad están presentes en la pantalla táctil LCD de 15,6 pulgadas, el panel digital de instrumentos, el sistema de audio de seis parlantes y los puertos USB tipo A y C. El aire acondicionado digital y el volante multifunción también aportan confort y practicidad para todos los ocupantes.

Las tecnologías híbridas enchufables transforman la experiencia de los SUV urbanos (Chevrolet)

Además de su equipamiento y tecnología, la nueva Captiva PHEV incluye una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros para el vehículo y una cobertura especial de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería eléctrica. Este respaldo apunta a brindar confianza y tranquilidad a quienes apuestan por soluciones de movilidad sustentable de última generación.

Por otra parte, esta SUV de Chevrolet está disponible en una gama de colores que incluye blanco perla, blanco arena metálico, gris intenso y azul alba. Los clientes que accedan a la preventa obtendrán el beneficio adicional de tener bonificados los tres primeros servicios de mantenimiento.

Servicios exclusivos y una nueva forma de atención al cliente

Junto con el lanzamiento del SUV híbrido enchufable, la red de Chevrolet presenta en la Argentina los espacios “Store in Store”, pensados exclusivamente para vehículos electrificados. En estos salones se pueden conocer experiencias de carga domiciliaria, consultar con expertos y recibir un asesoramiento diferencial para quienes se interesan por la movilidad sustentable.

Con autonomía extendida, diseño atractivo, equipamiento avanzado y respaldo especializado, la Captiva PHEV suma una opción integral para quienes buscan sustentabilidad, confort e innovación en sus desplazamientos diarios o durante viajes largos por el país.