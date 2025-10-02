In House

Así fue la noche que unió moda, gastronomía y cultura en Buenos Aires

El barrio porteño de Palermo fue escenario de una velada especial en la que Casa DEVRÉ inauguró oficialmente su espacio con un evento que combinó experiencias sensoriales y la presencia de importantes celebridades

Leonardo Sbaraglia estuvo presente en la inauguración oficial de Casa DEVRÉ, en Palermo (DEVRÉ)

En el comienzo de la primavera, el barrio de Palermo fue la locación de un acontecimiento que combinó moda, arte culinario y encuentros culturales en un mismo espacio. Se trató nada menos que de la inauguración oficial de Casa DEVRÉ, ubicada en Honduras 4801.

La iniciativa reunió a exclusivas celebridades argentinas, quienes visitaron este espacio y disfrutaron de una noche especial, que se destacó por ofrecer al público una experiencia sensorial.

Más que una tienda, el nuevo local de DEVRÉ se presenta como un punto de encuentro donde diseño, arquitectura y moda conviven de manera natural. La marca de indumentaria apunta a generar un espacio de pertenencia, abierto a la comunidad y pensado para valorar el estilo con autenticidad.

Un viaje a Italia desde el corazón porteño

Durante la velada, uno de los momentos más destacados fue la Master Class de pizza a cargo de Donato De Santis. Con anécdotas, técnicas y secretos de la cocina italiana, el reconocido chef logró transportar a los invitados hacia los sabores del Mediterráneo.

Claudia Fontan, Donato De Santis, Esteban Lamothe, Leonardo Sbaraglia y Chino Leunis, en Casa DEVRÉ (DEVRÉ)

A la experiencia culinaria se sumó la participación de Leonardo Sbaraglia, embajador de DEVRÉ. Con su estilo cercano y versátil, el actor compartió la jornada y aportó un toque de complicidad que reforzó la esencia del encuentro.

Una comunidad reunida alrededor de la experiencia

Además de los anfitriones, participaron reconocidos referentes de la cultura y el espectáculo. Entre ellos se destacaron Esteban Lamothe, Felipe Colombo, Claudia Fontán, Chino Leunis, Emily Lucius, Noelia Marzol y Ramiro Arias.

La diversidad de figuras presentes evidenció el carácter transversal de la propuesta. Artistas, actores y comunicadores coincidieron en un mismo lugar para reafirmar la intención de que Casa DEVRÉ se convirtiera en un punto de encuentro abierto a múltiples expresiones.

Por otra parte, la puesta en escena se diseñó para transmitir cercanía y generar un clima relajado, donde cada detalle reforzó la idea de integración entre moda y estilo de vida.

La colección que marcó el inicio de temporada

En paralelo a la inauguración, la firma presentó su colección Verano 25.26, con una mirada fresca y contemporánea sobre el vestir masculino. El acento está puesto en las texturas y en la incorporación de tejidos livianos que acompañaron las altas temperaturas.

Remeras, chombas, camisacos y bombers en gamuzas livianas se sumaron a propuestas en hilados de punto especialmente pensados para la temporada. La paleta combina neutros claros como blancos rotos, grises suaves y celestes con tonos más saturados que siguieron las tendencias internacionales.

Noelia Marzol junto a Ramiro Arias en la inauguración en Palermo (DEVRÉ)

Como novedad, aparecieron los sets coordinados, que invitan a experimentar con camisas, camisacos, bermudas y pantalones. De esta manera, la marca busca aportar un aire relajado, pero sofisticado. A su vez, los accesorios completan los looks con versatilidad y la impronta urbana.

La sastrería, sello característico de la marca, también se adaptó al verano. Sacos y ambos se reinterpretaron en telas ligeras y colores luminosos que recorren desde arenas y beiges hasta los clásicos azules profundos.

Un concepto que trascendió la moda

Con Casa DEVRÉ, la marca pretende reafirmar su filosofía de acompañar al hombre contemporáneo en distintos momentos de su vida. Bajo el concepto LIFE WEAR, la propuesta integra estilo, funcionalidad y confort. Siempre, con una mirada accesible y actual.

Asimismo, la apertura del nuevo espacio en Palermo representó una apuesta por la innovación en la experiencia de compra. El evento se propuso vivir un recorrido donde el asesoramiento personalizado y el entorno arquitectónico reflejaron la identidad de la firma.

Al combinar moda, gastronomía y cultura, el evento #FATTOINCASA simbolizó la visión de un proyecto que apuesta a crear comunidad y generar vínculos más allá de la industria de la moda.

La inauguración de Casa DEVRÉ en Palermo significa el inicio de una etapa en la que el vestir se concibe como parte de una experiencia integral. La noche en Honduras 4801 reflejó una filosofía que une tradición y modernidad.

