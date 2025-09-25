In House

Invertir en oro: soluciones accesibles para quienes buscan estabilidad y resguardo

En un escenario de precios récords y condiciones atractivas, la demanda creciente y los avances digitales facilitan que inversores de perfiles diversos accedan a lingotes y monedas internacionales

El oro físico mantiene su posición como refugio de valor para inversores locales (Leiva Joyas)

Durante los últimos meses, el oro se consolidó en la escena financiera mundial. El valor internacional alcanzó picos inéditos —más de USD 3.600 por onza— apuntalado por diversos factores.

Especialistas resaltan la influencia de los bancos centrales, que siguen sumando reservas, y el avance de nuevos canales digitales que facilitan el acceso al metal físico. Además, la producción minera no logra acompañar el ritmo de la demanda, lo cual contribuye a una oferta restringida y precios sostenidos.

Frente a este panorama, Leiva Joyas busca destacarse por su propuesta integral pensada tanto para inversores experimentados como para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de los metales preciosos.

Por qué el oro atrae a más inversores locales

En la Argentina, donde la planificación financiera a menudo gira en torno a proteger los ahorros, el oro gana adeptos rápidamente. Dentro de este universo, la compañía ofrece una amplia gama de alternativas.

La demanda de oro crece frente a la volatilidad financiera y los precios internacionales en alza (Leiva Joyas)

Además del tradicional interés por el oro como reserva de valor, surge un público joven y digitalizado que prioriza la agilidad en la experiencia de compra. Con herramientas en línea, atención ágil y soluciones diseñadas para que el usuario gestione su inversión desde cualquier lugar del país. Esto transforma al oro en una opción accesible y moderna, sin que pierda su esencia histórica.

El catálogo propio de la empresa incluye lingotes de 24 kilates en presentaciones desde 1 hasta 50 gramos. Cada uno, acompañado de certificado de autenticidad y pureza, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada operación.

Asimismo, quienes prefieren las monedas pueden adquirir piezas reconocidas a nivel internacional, como el Argentino de Oro, el Krugerrand sudafricano y la Libra Esterlina inglesa. Al sumar propuestas flexibles, sistemas de pago variados y promociones especiales, la compañía facilita el acceso a inversiones que antes solo eran viables para patrimonios de mayor volumen.

Los canales digitales y de atención personalizada, sumados a la posibilidad de comprar en efectivo, por transferencia bancaria o mediante tarjetas con beneficios, favorecen decisiones ágiles y confiables.

A modo de ejemplo, los miércoles y viernes, en Leiva Joyas se puede acceder a tres cuotas sin interés con Visa o Mastercard del Banco Galicia. En tanto, los jueves con tarjetas de BBVA la modalidad es de seis cuotas y reintegros de hasta 30% para ciertas compras.

Lingotes certificados y monedas reconocidas
Lingotes certificados y monedas reconocidas ofrecen transparencia y seguridad a quienes resguardan sus ahorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de resguardo, asesoramiento y envío seguro

Más allá de la venta y compra de metales, la empresa ofrece un servicio de guardado gratuito y seguro para quien prefiere almacenar sus lingotes en un entorno monitoreado. A través de una app, el cliente controla sus activos, solicita retiros y mantiene la tranquilidad de tener respaldo físico sin preocupaciones logísticas en el hogar.

Asimismo, el sistema de almacenamiento está pensado para satisfacer tanto a quienes priorizan la inmediatez como a quienes privilegian la seguridad. La empresa combina protocolos de custodia con tecnología actualizada, de modo que la experiencia sea eficiente sin dejar de lado el resguardo del capital. Este servicio se integra fluido con el resto de la propuesta: un usuario puede comprar, guardar, monitorear y vender, todo desde una misma plataforma.

El acompañamiento personalizado es otro diferencial. Desde el asesoramiento inicial —vía WhatsApp o en el salón de inversión de la ciudad de Buenos Aires— hasta el servicio de envíos asegurados a todo el país, la compañía cumple el objetivo de democratizar el acceso al oro y responder a una demanda federal y heterogénea.

Por su parte, el catálogo digital permite explorar las posibilidades de inversión antes de decidir. Así, la propuesta se adapta tanto a quienes desean simplemente resguardar ahorros, como a aquellos coleccionistas que buscan sumar monedas icónicas o diversificar su cartera.

De esta manera, el cliente accede a soluciones personalizadas, posibilidad de comparar alternativas e incluso efectuar compras que incluyen entrega segura en domicilio. Para más información hacer clic aquí.

