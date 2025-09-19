In House

Una app transforma la seguridad del hogar con cámaras wifi y sensores de apertura y movimiento

Los dispositivos conectados permiten conocer en tiempo real todo lo que sucede en casa desde el celular o la web, con funciones avanzadas de control y personalización, o mediante clips guardados en una nube. Cuáles son las mejores opciones del mercado local

Personal ofrece dispositivos que se vinculan con la app Personal Smarthome, para el monitoreo remoto del hogar.

La automatización de espacios domésticos ganó protagonismo entre quienes priorizan el control y la seguridad. En este marco, Personal ofrece diferentes dispositivos que se vinculan con la app Personal Smarthome, con el objetivo de facilitar el monitoreo remoto desde el celular y la web, brindando seguridad y control en el hogar.

La línea incluye una cámara WiFi fija, otra 360 y un kit de sensores compuesto por un hub, un sensor de apertura y uno de movimiento. Los equipos llegan listos para ser instalados por el usuario, sin la necesidad de herramientas. Próximamente se sumarán sensores de agua y humo.

Instalación y detalles técnicos

El proceso de instalación se destaca por su sencillez. Un tip práctico: conviene realizar la configuración y vinculación inicial de todos los dispositivos desde la app Personal Smarthome cerca del módem WiFi. Una vez finalizada la sincronización, es posible cambiar de lugar las cámaras y sensores según la necesidad.

La cámara WiFi fija cuenta con un imán en la base, lo que permite colocarla fácilmente sobre superficies metálicas sin perforaciones. La cámara WiFi 360 incorpora un soporte para fijarla en altura o simplemente apoyarla en un estante o mueble, y gira en 360 grados.

Ambas poseen carcasa resistente al agua y pueden instalarse en el exterior: en balcones, galerías o patios, ampliando así las opciones de ubicación ante diferentes requerimientos del hogar. Los sensores autoadhesivos se pueden fijar en puertas, ventanas o cajones y requieren que haya al menos una cámara previamente instalada.

El monitoreo en tiempo real
El monitoreo en tiempo real garantiza seguridad en el hogar con cámaras WiFi e inteligentes (Personal)

Gestión desde la app y versión web

Los dispositivos se gestionan desde la app Personal Smarthome, disponible para Android, iOS y también en versión web. Desde el celular, los usuarios acceden a control total, notificaciones y visualización en tiempo real. El acceso web resulta útil para funciones avanzadas o monitoreo desde una computadora.

Una diferencia relevante: la selección de zonas específicas de vigilancia solo está disponible en la versión web. Esto permite marcar áreas del campo visual de la cámara para recibir alertas únicamente sobre movimientos en esos sectores.

Funcionalidades principales

El sistema incluye:

  • Visión en tiempo real desde cualquier lugar
  • Audio bidireccional para poder hablar desde la app
  • Movimiento 360° que se gestiona desde la app en el modelo correspondiente
  • Visión nocturna, aun en total oscuridad
  • Activación de sirena desde la app
  • Grabación y descarga de clips y capturas para compartir
  • Zoom digital de hasta 8X que permite ver en detalle
  • Notificaciones inmediatas ante detección de personas, mascotas o sonidos

Cada evento relevante genera un clip de video almacenado en la nube durante 14 días. Los videos se pueden descargar o compartir desde la app o la web.

Personalización y modos de control

La aplicación permite definir qué tipo de alertas configurar y programar distintos modos de operación según horarios.

Es posible habilitar a familiares o terceras personas para que accedan a cámaras y sensores desde sus perfiles, siempre que cuenten con una cuenta cliente de Personal. Compartir el acceso con otros usuarios es una herramienta clave para quienes viajan o no pueden atender el monitoreo cotidiano.

La personalización avanzada se realiza en pocos pasos, tanto desde la app móvil como desde la web, adaptándose a los distintos contextos del hogar.

Los sensores de apertura y
Los sensores de apertura y movimiento suman una capa extra de seguridad en espacios clave donde no hay cámaras (Personal)

Complemento y diseños pensados para una mejor experiencia

El kit de sensores amplía la cobertura del ecosistema. El sensor de apertura notifica cada vez que una puerta, una ventana o un cajón es abierto, mientras que el de movimiento avisa sobre cualquier desplazamiento en el espacio elegido. Los sensores complementan la función de las cámaras, sobre todo en zonas donde no es posible la instalación de dispositivos de video.

Por su parte, todos los equipos de Personal presentan acabados en color blanco y dimensiones compactas. El diseño discreto favorece la integración en cualquier ambiente y evita que los dispositivos interfieran visualmente con la decoración de la vivienda.

Cómo acceder a los dispositivos y app Personal Smarthome

La utilización de funcionalidades avanzadas y el almacenamiento de clips requiere la activación de un abono mensual, con el primer mes sin cargo. Al adquirir más cámaras, el costo total disminuye por cada dispositivo incorporado al ecosistema.

La compra de los productos se realiza o en las tiendas físicas o a través de la tienda Personal.

