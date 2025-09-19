El desodorante para todo el cuerpo fue la novedad en una jornada de deporte

Rexona lanza All Body Deo en la tercera edición de la Carrera Rexona

Rexona presentó su nuevo desodorante All Body Deo en la tercera edición de la Carrera Rexona, que tuvo lugar el 14 de septiembre sobre el corredor vial de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Más de 4.000 personas participaron del evento, con opciones pensadas para debutantes y corredores experimentados: una de 3 kilómetros y otra de 10.

La carrera sirvió de escenario para mostrar una propuesta inédita dentro de la categoría: un desodorante diseñado para controlar el olor de todo el cuerpo.

Más de 4.000 corredores participaron de una experiencia de deporte, música y entretenimiento (Gastón Taylor)

Un desodorante innovador

La Carrera Rexona permitió que los asistentes probaran, antes de empezar la carrera, el nuevo Rexona All Body Deo. A diferencia de los antitranspirantes clásicos dirigidos al sudor de la zona axilar, este desodorante busca controlar el olor en otras partes del cuerpo, como el pecho, la espalda, los pies, los muslos e incluso la zona íntima.

La marca informó que la fórmula incorpora una tecnología capaz de identificar y combatir las bacterias responsables del mal olor en cada parte del cuerpo. De este modo, este producto no remplaza al antitranspirante tradicional, sino que lo complementa.

“All Body Deo viene para revolucionar lo que es el mercado de desodorantes, porque es un nuevo producto que es para usar en todo el cuerpo. Lo que hace es combatir y controlar las bacterias que causan el mal olor en cada parte de tu cuerpo, que son distintas”, explicó Paula Madoery, coordinadora de Marketing de Rexona.

Rexona All Body fue desarrollado para prevenir y eliminar las bacterias que causan el mal olor en todo el cuerpo (Rexona)

Diferencias frente a los desodorantes existentes

Durante la jornada, la especialista en marketing remarcó la particularidad del nuevo producto con relación a las soluciones existentes: “Primero, porque los antitranspirantes son para axilas y controlan el sudor, y este producto nuevo, All Body Deo, es para usar en todo el cuerpo y controla el olor, con lo cual se complementan. La idea es que sigas usando el de siempre en las axilas y este, en todo el cuerpo”, precisó Madoery.

El desodorante está dermatológica y ginecológicamente testeado, no contiene alcohol ni aluminio, no deja manchas en la ropa y no irrita la piel, según información publicada por Rexona.

Laurita Fernández y Martín Garabal animaron a los corredores desde el inicio de la jornada, sumando energía al evento (Gastón Taylor)

Un día de movimiento y entretenimiento

La Carrera Rexona se vivió en un clima festivo y con múltiples propuestas para los participantes y el público. Laurita Fernández y Martín Garabal estuvieron a cargo de la conducción del evento, mientras que El Rufián guió la entrada en calor. El cierre musical llegó de la mano de Juli Poggio, que invitó a bailar a todos los presentes.

Las activaciones de Rexona incluyeron juegos y premios que ofrecieron entretenimiento durante toda la mañana. Así, el evento buscó celebrar la importancia del movimiento y de brindar soluciones adaptadas a las necesidades de quienes eligen una vida activa.

Mientras salía el sol, “El Rufián” lideró la entrada en calor, preparando a los participantes para enfrentar los 3 y 10 kilómetros (Gastón Taylor)

El compromiso con el movimiento y la confianza

A lo largo de la jornada, la marca reafirmó su objetivo de motivar a las personas a moverse con confianza, sin temor al prejuicio o el qué dirán. Con el lanzamiento de All Body Deo, Rexona apuesta por la innovación, y por seguir robusteciendo la propuesta de valor en la categoría de Desodorantes.

“Hay mucha gente que se siente limitada por este olor corporal que a veces sale cuando uno se pone en movimiento. Así que básicamente es eso, generar confianza, como lo hacemos con todos nuestros productos de Rexona, para que la gente pueda estar confiada y en movimiento al mismo tiempo”, expresó la coordinadora de Marketing de Rexona.

Juli Poggio cerró el evento con una clase de baile que convocó a corredores y espectadores a moverse juntos (Gastón Taylor)

La tercera edición de la Carrera Rexona se convirtió, así, en una oportunidad para presentar esta innovación y acercársela a la gente para probarla de primera mano. A través de All Body Deo, la marca busca atender las preocupaciones cotidianas sobre el mal olor corporal y brindar apoyo a quienes eligen mantenerse en movimiento.