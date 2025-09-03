Una emblemática refinería argentina abrió sus puertas al público y dio a conocer sus procesos productivos

YPF convocó a mecánicos y talleristas a vivir una jornada de aprendizaje en sus instalaciones.

La Refinería La Plata de YPF abrió sus puertas y mostró cómo se trabaja en uno de los puntos más emblemáticos de la empresa. A lo largo de una jornada exclusiva, mecánicos y talleristas observaron los procesos industriales de combustibles de alta calidad y productos premium que se comercializan en el mercado local.

La compañía dio a conocer el corazón tecnológico que hay detrás de Infinia Turboclean: la tecnología de nafta que fue desarrollada por la empresa y que redefine los estándares de calidad e innovación. Los especialistas pudieron visitar distintas etapas del proceso productivo que se lleva a cabo en la instalación platense.

Energía inteligente que va desde La Plata directo al motor

Uno de los enfoques de la jornada fue mostrar cómo los avances en la refinería impactan directamente en el usuario final. Según detallaron en la visita, las mejoras tecnológicas tienen consecuencias concretas: mayor limpieza del motor, mejor rendimiento por litro y un aumento en la potencia del vehículo.

YPF abrió sus puertas de la refinería ubicada en La Plata (YPF)

El acceso a zonas de craqueo catalítico, junto con las visitas a salas de control y laboratorios, permitió visualizar cómo se monitorean los estándares de calidad en todo momento. La tecnología de última generación cumple un papel central en cada una de las áreas que forman parte de YPF.

Asimismo, los visitantes entraron en la zona de operaciones donde se extrae el crudo. Personal especializado en la materia exhibió muestras del petróleo con sus distintos colores. Cada tinte reflejaba la calidad del combustible y que a su vez permite una diferenciación de la competencia.

Desde la compañía destacan que cada producto que sale de la refinería pasa por rigurosos procedimientos de control, siempre bajo la premisa de mejora continua y protección. De este modo, todo surge a partir de formulaciones específicas y a la dedicación de un equipo que sostiene el compromiso con la investigación.

Dentro de la planta, visitantes accedieron al corazón de la producción de combustible (YPF)

Como resultado, los conductores se benefician de motores más protegidos y una experiencia de conducción más eficiente y que transmite seguridad al dueño del vehículo. Esta planta, que cuenta con aproximadamente 400 hectáreas en la capital bonaerense, tiene una capacidad de refinación que supera los cien mil barriles diarios.

Los invitados también participaron de una charla sobre los principales atributos de Infinia Turboclean, la línea premium. En una estación de servicio aledaña, visitantes observaron la descarga de un camión cisterna, en donde el personal técnico explicó en detalle cada uno de los procedimientos para asegurar su pureza para que luego vaya del surtidor al auto.

Una apuesta por la calidad

La planta ubicada en La Plata es considerada una de las más importantes en el sector. Allí, la búsqueda permanente por la excelencia convive con el objetivo de preservar el entorno y potenciar prácticas sustentables dentro de la industria energética.

YPF dio a conocer el corazón tecnológico que hay detrás de Infinia Turboclean (YPF)

Los trabajadores de YPF mantienen protocolos estrictos de seguridad y conservación ambiental. Desde la gestión de residuos, hasta el monitoreo de emisiones, cada paso está orientado a minimizar el impacto y contribuir a una operación responsable. Estas acciones integran una agenda que tiene la mira puesta en el centenario de la empresa junto con la ambición de ser un referente en toda la región.

Durante la jornada, la refinería permitió que referentes técnicos vinculados al mantenimiento automotor conozcan en primera persona la complejidad y los procesos rigurosos que se llevan a cabo sobre cada litro de combustible.

El evento sirvió como un puente entre la evolución en estos cien años de historia y las expectativas del mercado argentino, destacando la importancia de mantener estándares elevados, tanto en la calidad como en la seguridad y la sustentabilidad. El intercambio entre profesionales y los equipos de trabajo refuerzan la cercanía de la industria con las demandas de los usuarios.