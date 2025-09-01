Experiencias exclusivas y gastronomía en Las Leñas: el evento que presentó las últimas novedades en autos

Stellantis, al igual que en 2024, presentó las últimas novedades en el sector automotor. Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Ram y Jeep exhibieron sus vehículos en la base de la Cordillera de Los Andes.

Los imponentes paisajes de Las Leñas fueron testigos de una nueva edición del evento que combinó beneficios para clientes, novedades en el sector automotor y experiencias para las familias. Por segundo año consecutivo, el Winter Car Show se hizo presente en la Cordillera de los Andes con vehículos y propuestas interactivas para disfrutar la época invernal y la nieve.

El grupo Stellantis arribó a la provincia de Mendoza y uno de los centros de esquí más visitados en el país permitió la exhibición de distintos autos. Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep y Ram fueron las marcas que presentaron sus modelos y ofrecieron una iniciativa única.

A diferencia de salones clásicos urbanos, la firma permitió un contacto directo de los turistas con los vehículos en la base de la montaña. La idea central combinó el atractivo de la nieve con la aventura y la innovación en los lanzamientos del mercado.

Winter Car Show, la propuesta que exhibió autos y ofreció beneficios

Stellantis reafirma su compromiso con el sector en la presentación de las más recientes novedades. La Fiat Titano, que fue el vehículo oficial del evento, se encargó de los traslados internos en el predio, atravesando caminos sinuosos y desafiantes. La pick-up de producción nacional salió a la venta en el mes de julio.

La Fiat Titano, vehículo oficial del Winter Car Show (Matías Arbotto)

En las versiones Freedom Plus AT8 AWD y Ranch AT8 AWD, los visitantes presenciaron en primera persona todo lo que ofrece la camioneta. Además de contar con una pantalla multimedia de 10” y un tablero digital de 4,2”, incorporan un selector de tracción de 2H, 4H y 4L.

El Peugeot 5008 fue otro de los protagonistas en Las Leñas, ya que se trata de la última novedad de la marca francesa. Un SUV compacto y que combina lo mejor de la tecnología con un diseño elegante y que transmite versatilidad. Como propuesta de valor, en el atardecer de la montaña, los esquiadores disfrutaron de tragos y la mejor música en el UFO Point.

El 5008, la última novedad en el mundo Peugeot (Matías Arbotto)

Frente al Hotel Virgo, la automotriz del león exhibió el 3008 GT, un modelo que se caracteriza por su presencia aerodinámica marcada y su estructura robusta. De este modo, clientes pudieron acceder a gastronomía gourmet en el after-ski mediante un código QR.

“Que nadie se quede afuera” fue el lema que acompañó a Citroën, con foco en la integración, el juego familiar y las actividades para los más chicos. Los niños accedieron a una escuela de esquí, además de un cine exclusivo y un espacio para pintar los modelos icónicos de la marca.

DS brindó opciones gourmet e instancias de relax. Junto a Sushi Club, clientes accedieron a la tabla que lleva el nombre de la automotriz y un trago a elección. Asimismo, profesionales ofrecieron un curso de maquillaje totalmente gratuito para todas las edades.

Citroën y DS ofrecieron actividades para toda la familia (Matías Arbotto)

En otro sector, el modelo Compass Blackhawk de la marca Jeep ocupó la base de la montaña y ofrecieron regalos institucionales a quienes se registraban en la plataforma digital, como los almohadones personalizados o el equipo de mate. Renegade Willys fue el modelo que completó la oferta, con un techo panorámico y una tracción 4X4 especial para la nieve de la Cordillera.

Finalmente, Ram concluyó la propuesta de Stellantis con la Rampage Laramie, una pick-up con estilo elegante y el sistema ADAS, el cual brinda asistencia a la conducción. Los vehículos, que se caracterizan por su robustez, fueron exhibidos en varios puntos del centro de esquí.

Beneficios exclusivos para los clientes

Los clientes de cada una de las marcas tuvieron acceso a beneficios todos los días. A través de un registro, cada marca se encargó de proporcionar experiencias pensadas para todas las edades.

Los autos fueron exhibidos en la base de la montaña del Valle Las Leñas (Matías Arbotto)

Fiat : Titano, vehículo oficial del Winter Car Show , se encargó de los traslados en el centro de esquí.

Peugeot : Con la presencia del 3008 y la 5008, brindaron gastronomía exclusiva, tragos y música en el UFO Point .

Citroën : Los más chicos accedieron a escuelas de esquí, dibujos y películas en el cine del hotel.

DS : Junto con Sushi Club, prepararon una experiencia denominada VIP Only You , con tablas especiales para los clientes.

Jeep : Los modelos fueron protagonistas y los regalos para quienes se registraron aportaron valor a la propuesta.

Ram: Las camionetas se exhibieron en la nieve y ofrecieron descuentos en la renta de equipamiento de esquí.

Al igual que en 2024, Stellantis reafirma su compromiso con sus clientes a través de propuestas únicas e interactivas. Asimismo, turistas pudieron acercarse a mirar en detalle cada uno de los vehículos e informarse sobre qué ofrece cada uno y sus cualidades.