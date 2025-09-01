In House

El fenómeno de los productos coreanos: la tendencia que gana terreno en el skincare de la Argentina

Nuevas fórmulas enriquecidas con retinol, niacinamida y ácido hialurónico llegan al mercado nacional para ser incorporados en rutinas minimalistas de cuidado de la piel

Los avances coreanos en dermocosmética
Los avances coreanos en dermocosmética facilitan el acceso a tratamientos antiage y reparadores para la piel (Anua)

La llegada de tres nuevos productos de Anua, reconocida marca de K-Beauty, marcó el ingreso de la última innovación en skincare coreano al mercado argentino. Distintas fórmulas que apuestan por el minimalismo y la eficacia clínica definen la propuesta, alineando la ciencia cosmética con las tendencias internacionales de quienes buscan rutinas más efectivas y adaptadas a necesidades puntuales.

El Retinol 0.3 Niacin Renewing Serum combina un 0,3% de retinol estabilizado con un 5% de niacinamida. Según explican desde Anua, esta fusión permite abordar signos de envejecimiento temprano al mismo tiempo que ayuda a fortalecer la barrera natural de la piel y lograr un tono más parejo.

“Los efectos que comprobamos en nuestro laboratorio destacan una hidratación profunda en hasta 15 capas de la piel, reducción del tamaño de los poros en un 35,7% y una piel visiblemente más firme y pareja tras pocas semanas de uso”, revela un vocero de Anua.

La sinergia de retinol y
La sinergia de retinol y niacinamida permite combatir líneas de expresión y manchas con máxima tolerancia (Anua)

Entre sus ingredientes clave, el retinol estimula la producción de colágeno y contribuye a la elasticidad cutánea, mientras que la niacinamida calma la piel, mejora el aspecto de las manchas y potencia la luminosidad. Además, el complejo de ceramidas, colesterol y ácidos grasos asegura una gran tolerancia en distintos tipos de piel, aseguran desde la marca.

Este suero fue formulado para pieles que muestran opacidad, pérdida de firmeza, acné o primeras manchas. Su aplicación puede integrarse en rutinas moderadas, ideal para acompañar los cambios del envejecimiento cutáneo.

Cuidado específico para el contorno de ojos con retinol y cafeína

El área periocular suele requerir productos específicos por la delicadeza y las necesidades puntuales. Con este enfoque, Anua desarrolló la Retinol 01 Caffeine Revitalizing Eye Cream, una crema intensiva que apunta a disminuir ojeras, líneas finas y fatiga.

La fórmula específica para contorno
La fórmula específica para contorno de ojos une retinol, cafeína, niacinamida y péptidos para mejorar firmeza y reducir ojeras (Anua)

La propuesta de activos responde a una triple función: firmeza, hidratación profunda y luminosidad. Entre los ingredientes seleccionados se encuentra el retinol al 0,1%, que promueve la renovación celular y brinda mayor firmeza. La cafeína al 1% junto con la niacinamida al 5% ayudan a reducir la visibilidad de ojeras y revitalizar la mirada.

En tanto, las ceramidas y el ácido hialurónico tienen el potencial de reforzar la barrera cutánea y colaborar con una hidratación intensa, mientras que cuatro péptidos y colágeno actúan en la reparación y firmeza de la zona ocular.

“Las pruebas clínicas demostraron una disminución visible del sombreado ocular de hasta un 39,68% después de ocho semanas de uso. También se observó una mejora en la textura, uniformidad y revitalización de la piel en la zona del contorno de ojos”, aseguran desde Anua.

El modo de uso recomendado por la marca consiste en aplicar por la noche, comenzando día por medio durante dos semanas; luego es posible continuar con uso nocturno diario. También sostienen que puede combinarse con otros activos hidratantes o antioxidantes.

Hidratación intensiva con PDRN y ácido hialurónico

En la línea de productos para un refuerzo profundo de la hidratación, Anua sumó a su portfolio la PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream. Su fórmula está compuesta por PDRN (un derivado del ADN del salmón), diez variantes de ácido hialurónico y colágeno, con el fin de potenciar la retención de agua, favorecer la regeneración celular y aportar elasticidad.

Los resultados de laboratorio muestran mejoras concretas. “Se registró un aumento de la hidratación del 11,23%, con un efecto prolongado que puede durar hasta 100 horas. Además, se observó un incremento del 10,79% en el efecto ‘plumping’, lo que genera una piel más voluminosa y turgente”, afirman desde la compañía.

Diez tipos de ácido hialurónico,
Diez tipos de ácido hialurónico, PDRN y colágeno se combinan para una hidratación prolongada y mayor elasticidad (Anua)

Entre los beneficios principales comunicados por la marca, la fórmula ofrece propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el enrojecimiento y calman la piel desde la primera aplicación, característica especialmente útil en casos de sensibilidad o rosácea. También aporta hidratación en múltiples niveles, refuerza la barrera cutánea y mejora la retención de agua.

Al mismo tiempo, la PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream estimula la regeneración celular, lo que contribuye a la mejoría de marcas y cicatrices, y actúa sobre arrugas y líneas de expresión, devolviendo firmeza, según afirman desde la compañía.

Pensada para todo tipo de piel, en especial las más maduras, secas o con signos de pérdida de turgencia, esta crema puede ser una opción para quienes buscan una hidratación prolongada y una textura liviana.

El diferencial: eficacia minimalista y tolerancia dermatológica

Anua busca promover fórmulas limpias y seguras. La marca enfatiza la necesidad de proponer rutinas sencillas, con menos pasos y resultados clínicos y fórmulas avaladas dermatológicamente.

A través de esta apuesta, busca promover el cuidado diario y acortar la distancia entre las tendencias globales de K-Beauty y las necesidades locales.

Los nuevos productos de Anua están disponibles en la Argentina desde septiembre, en la tienda oficial de Skinfree.

