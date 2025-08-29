Cuál es la receta para trabajar en una industria atravesada por la tecnología y el cambio constante

Patricio Marzialetti, Chief Human Resources Officer de Prisma, se sumó a Infobae Talks Marca Empleadora

El sector de medios de pago viene atravesando una transformación que está marcada por la innovación tecnológica y la necesidad de atraer profesionales capaces de liderar el cambio.

Prisma Medios de Pago es uno de los actores de referencia en el mercado argentino, donde millones de personas utilizan a diario soluciones desarrolladas por la compañía. Patricio Marzialetti, su Chief Human Resources Officer, se sumó a Infobae Talks Marca Empleadora para dar a conocer su visión en torno al talento, la cultura y los desafíos que plantea el futuro del trabajo.

Para el directivo, la posición de la empresa en el ecosistema de pagos implica una doble condición: desafío y responsabilidad. “Nuestra industria está atravesada positivamente por los avances tecnológicos y eso nos exige atraer talento que quiera dejar una huella y tenga mentalidad ganadora”, afirmó.

Patricio Marzialetti, Chief Human Resources Officer de Prisma Medios de Pago, señaló que la IA y la diversidad son ejes de la estrategia de talento (Maximiliano Luna)

Asimismo, destacó que cada persona en el país utiliza al menos una vez al día una solución desarrollada por Prisma Medios de Pago, lo que genera un fuerte sentido de pertenencia entre los colaboradores: “El orgullo es lo que te hace quedarte en una compañía. Cuando estás orgulloso, estás comprometido”.

Inteligencia artificial y adopción tecnológica

La tecnología representa uno de los ejes centrales de la estrategia de la compañía de medios de pago. Según Marzialetti, la inteligencia artificial ya está transformando el mundo del trabajo. Por eso, resulta fundamental que los equipos de Recursos Humanos puedan liderar esa adopción.

“Lo primero que digo es que hay que abrazar a la IA. Estamos capacitando a todas las personas en herramientas como Copilot y desarrollando casos de uso concretos, desde chatbots en el call center hasta asistencia a desarrolladores”, explicó el entrevistado.

En este sentido, su estrategia apunta tanto a la capacitación cultural, para incorporar la inteligencia artificial en el mindset de los equipos, como a entrenamientos prácticos que permitan mejorar la eficiencia en las tareas diarias.

Con iniciativas como Lead, Knowledge Transfer y Level Up, Prisma Medios de Pago busca líderes preparados para los desafíos del futuro (Maximiliano Luna)

Diversidad e inclusión como ventaja competitiva

En 2022, Prisma Medios de Pago lanzó su estrategia de equidad, diversidad e inclusión, estructurada en tres pilares: género, generaciones y discapacidad. “Esto ya no es solo un valor: se trata de una ventaja competitiva para conocer mejor a los clientes y desarrollar productos más inclusivos”, señaló Marzialetti.

Entre las iniciativas se destaca Empower: un programa de mentoría y capacitación para mujeres líderes en alianza con la R.E.D DiTela. En dos ediciones ya se capacitaron más de 100 colaboradoras, con un esquema que combina mentoras externas e internas, fortaleciendo la comunidad de líderes dentro de la empresa.

La compañía también avanzó en la incorporación de personas con discapacidad y en la construcción de una cultura laboral basada en el respeto. De acuerdo con la palabra de este ejecutivo, la encuesta interna de clima organizacional muestra que la percepción de trato justo e igualitario es uno de los aspectos más valorados.

La diversidad se convirtió en una ventaja competitiva: la empresa impulsa programas de equidad de género, generaciones y discapacidad (Maximiliano Luna)

Desarrollo de capacidades y liderazgo

La gestión del talento es un eje central para Prisma Medios de Pago. Además de programas de formación transversales para toda la organización y capacitaciones tecnológicas on demand, la compañía impulsa iniciativas específicas como:

Modelo Lead : Enfocado en fortalecer las competencias de liderazgo .

Knowledge Transfer : Para diseminar el conocimiento acumulado en más de 30 años de experiencia en pagos.

Level Up: Un programa que busca acortar la brecha entre las capacidades actuales y las que demandará el negocio en el futuro.

Durante la conversación, Marzialetti remarcó que se trata de una industria con alto nivel de expertise y que el desafío es evitar que ese conocimiento quede concentrado en pocas personas, promoviendo su difusión y expansión dentro de la organización.

“Buscamos talento protagonista, con mentalidad ganadora”, afirmó el Chief Human Resources Officer de Prisma Medios de Pago. La combinación de formación continua, transferencia de conocimiento experto y adopción tecnológica aparece como el camino para sostener resultados en una industria que se transforma a gran velocidad.