Sociedad

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el sábado 20 de junio

La Ciudad de Buenos Aires adapta el funcionamiento de servicios públicos por la conmemoración del Día de la Bandera, que es inamovible y no se sumará feriado puente

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Calendario de sobremesa para junio sobre una base de madera, con una bandera argentina que lo cubre parcialmente desde arriba.
Servicios públicos en Buenos Aires, cambios y horarios para el Día de la Bandera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 20 de junio es feriado nacional en conmemoración del Día del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, abogado, economista, periodista, político, que propuso la creación del símbolo patrio con los colores celeste y blanco, y promovió su uso como emblema de unión e identidad nacional. La fecha, que recuerda a uno de los próceres más destacados de la historia argentina, modificará la actividad en hospitales, escuelas, recolección de residuos y transporte, entre otros sectores.

El feriado del 20 de junio es inamovible, es decir que la fecha no se traslada ni genera un fin de semana largo, a pesar de coincidir con un sábado, según lo ratificó el Gobierno nacional. Ninguna normativa permite modificar esta fecha ni sumar un feriado puente, por lo que la agenda de servicios y actividades se ajusta a un esquema especial solo para ese día.

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Durante esta jornada, los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán con un esquema especial, según informó el Gobierno porteño. De esta manera, el transporte público operará con los horarios habituales de días feriados y fines de semana.

El servicio de subte inicia a las 6:00 y finaliza cerca de la medianoche, según la línea y estación. Las frecuencias serán las correspondientes a sábados, con intervalos entre trenes que varían de 6 a 13 minutos según el ramal. Además, el servicio nocturno extendido hasta la 1:30 am no se prestará por feriado nacional.

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Cómo funcionarán los servicios el feriado

Los hospitales públicos mantendrán operativas solo las guardias y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Por otro lado, la Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, y la Línea 103 mantendrán sus guardias activas durante todo el día. Además, los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el crematorio de la Ciudad habilitarán inhumaciones únicamente de 9 a 12 horas, destinadas exclusivamente a traslados al lugar de destino.

El Día de la Bandera modificará la atención en hospitales, el cronograma del transporte público, la apertura de espacios verdes y la disponibilidad de museos en la capital
El Día de la Bandera modificará la atención en hospitales, el cronograma del transporte público, la apertura de espacios verdes y la disponibilidad de museos en la capital

Por otro lado, el estacionamiento se autorizará durante las 24 horas del sábado junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas donde habitualmente está prohibido estacionar en días hábiles de 7 a 21. En zonas con sistema de estacionamiento medido, este no estará vigente. Las arterias con prohibición de estacionar las 24 horas mantendrán esa restricción.

Las Ecobici operarán con normalidad, permitiendo dos horas de uso por viaje, como es habitual en feriados y fines de semana. Mientras que los controles de alcoholemia y estupefacientes se realizarán de manera rotativa en diferentes puntos de la Ciudad.

El Registro Civil permanecerá cerrado, aunque se mantendrá activa una guardia de defunciones entre las 8.30 y las 12.30. Otros servicios que estarán cerrados durante el feriado son: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas, el Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca, las siete plantas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Dirección General de Infracciones -salvo una guardia de 9 a 12 destinada a la devolución de vehículos retirados de la vía pública-.

En cuanto a los espacios verdes, la Reserva Ecológica abrirá de 8 a 18, salvo condiciones climáticas adversas, y el Jardín Botánico estará disponible para visitas desde las 9.30 hasta las 17.45. Los parques Sarmiento, Belgrano y Roca también permanecerán abiertos al público durante la jornada.

Los museos bajo la órbita del Gobierno porteño, como el Museo del Humor, Casa Carlos Gardel, de Arte Español Enrique Larreta, de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, de Arte Popular José Hernández, de Artes Plásticas Eduardo Sívori, de Esculturas Luis Perlotti, de la Ciudad, del Cine Pablo Ducrós Hicken e Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, abrirán normalmente. Por último, los teatros dependientes del GCBA no ofrecerán funciones durante el feriado.

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