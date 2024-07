Rejuvenecimiento facial sin cirugía: el revolucionario método presentado en un congreso médico regional

“Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam” presentó las últimas tendencias en estética natural (Merz)

La medicina regenerativa es una práctica que viene creciendo en los últimos años y se aplica para restaurar tejidos y órganos dañados o enfermos a través de la utilización de células. Esto también abarca a la estética, ya que puede servir para lucir una piel más saludable y juvenil.

Más de 500 médicos de la región se encontraron en San Pablo para abordar esta temática en el marco del evento Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam, donde los profesionales debatieron acerca de las últimas novedades y tendencias en tratamientos mínimamente invasivos.

Bajo el lema The Beauty of Being You (la belleza de ser vos), la cumbre sirvió para hablar acerca de los distintos procedimientos naturales que buscan elevar la autoestima y confianza de cada paciente. De hecho, uno de los puntos culminantes fue el lanzamiento de la técnica V-lift, desarrollada para prevenir y tratar el envejecimiento facial sin necesidad de cirugía.

Innovación en el tratamiento del envejecimiento facial

Creada por la doctora brasileña Virginia Amaral (CRM 54040-MG), se presenta como una revolucionaria alternativa a los métodos tradicionales. “Utilizamos un bioestimulador regenerativo para reposicionar los ligamentos de la cara, creando un efecto de suspensión que levanta todas las capas anatómicas del rostro”, explicó la profesional.

Este procedimiento no solo mejora el aspecto volumétrico, sino que también sirve para estimular la producción de colágeno y elastina. De esta manera, se favorece la reproducción celular y se ofrecen resultados duraderos sin tener que atravesar una cirugía.

Amaral: “Con V-lift, conseguimos un resultado facial natural y duradero, sin necesidad de grandes volúmenes de rellenos” (Merz)

Educación médica y actualización profesional

Durante los dos días que duró el Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam, considerado el más grande de medicina estética en América Latina, los asistentes participaron en más de 30 clases sobre prácticas regenerativas, métodos de aplicación y presentación de casos clínicos.

“Uno de los pilares de nuestro trabajo es la educación médica continua. Deseamos que estos puedan tratar a sus pacientes con confianza: sabiendo que están al día con las técnicas más innovadoras del mercado y utilizando productos altamente efectivos y seguros”, señaló la doctora Juliana Zimbres (CRM 124976-SP), directora de Asuntos Médicos de Merz Aesthetics Latam.

Gumus: “Como la empresa más grande del mundo dedicada a la medicina estética, es nuestro deber ser aliados en este viaje de constante actualización en el área” (Merz)

La importancia de América Latina para Merz Aesthetics

En la apertura del evento en Expo Transamérica, Can Gumus -presidente de Merz Aesthetics Latam- destacó la relevancia de América Latina para la compañía: representa el 15% del negocio a nivel mundial y busca llegar al 20% en los próximos cinco años.

“Esta es la región que más crece. Por eso, vemos muchas oportunidades y contamos con nuestros socios para fortalecer aún más nuestra presencia y actuación”, afirmó el ejecutivo. Además, subrayó que al ofrecer oportunidades de actualización a los profesionales de la salud, el mayor beneficiado es el paciente.

Bajo el lema The Beauty of Being You (la belleza de ser vos), la cumbre sirvió para hablar acerca de los distintos procedimientos naturales (Merz)

“Como la empresa más grande del mundo dedicada a la medicina estética, es nuestro deber ser aliados en este viaje de constante actualización en el área; no se trata solo de belleza, estamos hablando de bienestar”, agregó el presidente de la compañía en esta región.

De cara al futuro, Merz Aesthetics pretende mantenerse como referente en tratamientos estéticos que ponderen la belleza natural y eleven la autoestima de la gente. Para eso, continuará promoviendo la actualización profesional y la innovación, lo cual beneficiará tanto a médicos como a pacientes en Latinoamérica.