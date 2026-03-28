Ricky Sarkany presentó WHY NOT Magnetic, su primer dúo de fragancias

Por primera vez, la marca lanza un perfume para hombre. Los mejores momentos de una noche vibrante y llena de energía.

La perfumería se viene consolidando como un universo en el que los productos comienzan a ocupar un lugar que trasciende lo sensorial. Más allá del aroma, representan una extensión de la identidad, la actitud y la manera en que cada persona se vincula con su entorno.

En este contexto, Ricky Sarkany lanzó WHY NOT Magnetic, su primer dúo de fragancias, en sus versiones masculina y femenina. La presentación tuvo lugar en el espacio MAGNA de la Costanera Norte, donde el empresario y diseñador recibió a amigos, familiares y figuras cercanas a la marca.

Allí, Calu Rivero y Angelo Spinetta brindaron un show especial. También asistieron Valu Cervantes, Luchi Patro, Cale Ruggeri, Bauti Mascia, Bhavi, Martu Pereyra, Fernando Burlando, Claudia Villafañe, Tomi Raimon, Cande Molfese, El Purre, Paloma Silberberg, Vanesa Monteverde y Yaz Jaureguay, entre otros.

Valu Cervantes en el lanzamiento de WHY NOT Magnetic (@peterpuffer.ph)

El magnetismo como punto de partida

La idea central de esta nueva línea gira en torno a esa energía que no se ve, pero se percibe. Se trata de una dimensión asociada a la intuición y la capacidad de generar impacto sin necesidad de explicaciones racionales.

“Es la primera vez que lanzamos una fragancia para hombre; así que es un momento único”, expresó Sarkany a Infobae, en una noche que combinó celebración, encuentro y emoción.

El concepto Why Not (¿por qué no?) funciona como disparador. La propuesta invita a dejar de lado las dudas y animarse a explorar el deseo desde un lugar más espontáneo. Un sitio donde la confianza y la autenticidad toman protagonismo.

Calu Rivero en la presentación de WHY NOT Magnetic, el nuevo dúo de fragancias de Sarkany (Gustavo Gavotti)

Dos fragancias, dos formas de expresar la energía

Por un lado, la versión femenina se inscribe dentro de la familia oriental floral y propone un perfil dulce y envolvente. La composición combina notas de fruta del dragón, flor de almendro y bergamota en su apertura, que luego evolucionan hacia un corazón de jazmín Sambac y frangipani.

En tanto, el fondo aporta profundidad a través de acordes de vainilla Bourbon, praliné tostado y ámbar dorado. El resultado es una fragancia que equilibra intensidad y delicadeza, pensada para destacar la sensualidad y la calidez.

Por su parte, la versión masculina pertenece a la familia amaderada especiada y se caracteriza por una impronta más intensa. La salida combina especias con tangerina, mientras que el corazón incorpora notas de cedro, ciprés y geranio.

A su vez, el fondo se apoya en acordes de incienso ahumado, haba tonka y ámbar dorado. Esta construcción refuerza una identidad vinculada a la fuerza, el carácter y la presencia.

Cande Molfese dijo presente en la presentación de la nueva fragancia (Gustavo Gavotti)

Una invitación a vivir el deseo sin filtros

Más allá de su composición, el lanzamiento propone una mirada conceptual sobre la seducción. La plantea como una expresión natural vinculada a la autenticidad y a la confianza personal.

“Cuando hablamos de magnetismo, estamos haciendo referencia a la unión. Es lo que buscamos: generar un momento que todos recordemos y donde podamos encontrarnos”, señaló Sarkany.

En esta línea, la propuesta pretende correrse de los mandatos tradicionales. El foco está puesto en la conexión genuina con uno mismo y en la posibilidad de expresar el deseo sin restricciones ni prejuicios.

La presentación convocó a amigos, familia y referentes del mundo de la moda (Gustavo Gavotti)

Este lanzamiento también pone el foco en cómo el magnetismo se vincula con la confianza. En ese sentido, la idea de proyectar una energía propia capaz de generar atracción se convierte en el eje que articula toda la narrativa.

En sintonía con esta mirada, la nueva propuesta de Ricky Sarkany está alineada a una tendencia creciente: la de construir relatos que trascienden el producto y se integran a un estilo de vida.

De esta manera, WHY NOT Magnetic busca trascender el universo de la perfumería. A través de sus dos versiones, invita a explorar el magnetismo personal y entender la seducción como una forma de expresión auténtica, donde la clave está en animarse.