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La indumentaria masculina suma tecnología para ganar confort y funcionalidad

Materiales elastizados y livianos definen la línea PFR+ de Devré

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Dos hombres jóvenes posan mirando a cámara. El de la izquierda lleva camisa azul oscuro, el de la derecha chaqueta gris. Fondo oscuro con estructuras metálicas
Devré presentó su nueva línea PFR+ (Devré)

En un contexto donde la moda masculina evoluciona hacia propuestas más dinámicas, la búsqueda de comodidad, versatilidad y funcionalidad se vuelve cada vez más relevante. Las nuevas tendencias apuntan a prendas que no solo respondan a lo estético, sino que también acompañen el ritmo acelerado de la vida urbana.

Frente a este escenario, la marca argentina Devré presentó PFR+ su nueva línea Performance, una colección que combina sastrería contemporánea y prendas del sport con tecnología textil. La propuesta fue diseñada para un público activo que necesita adaptarse a distintos entornos sin resignar estilo.

Una nueva categoría dentro del guardarropa masculino

La línea introduce una visión renovada del vestir diario, donde la elegancia convive con la practicidad. La colección se posiciona como una alternativa para quienes transitan múltiples actividades en una misma jornada.

El concepto creativo —“donde la flexibilidad se encuentra con el diseño”— refleja la intención de integrar innovación con estética. Las prendas buscan responder a las exigencias de un consumidor que prioriza soluciones inteligentes.

Un hombre sonriente con barba y gafas, vestido con chaqueta oscura y pantalones grises, de pie frente a un letrero de neón de DEVRÈ y un fondo degradado azul y rosa
El actor Santiago Korovsky, uno de los invitados de la jornada (Devré)

La propuesta incorpora desarrollos técnicos que mejoran la experiencia de uso. Entre ellos, se destacan las telas elastizadas, estructuras livianas y materiales que facilitan el mantenimiento diario.

Tecnología textil al servicio del movimiento

Desde la marca señalan que uno de los pilares de la nueva línea es la incorporación de tecnologías textiles que optimizan el rendimiento de cada prenda. Este enfoque permite mayor libertad de movimiento sin afectar la estructura ni la caída.

En ese sentido, los tejidos utilizados aportan respirabilidad, resistencia y adaptabilidad a distintos climas. Esto resulta clave para quienes buscan prendas funcionales que acompañen largas jornadas.

Dos personas sonrientes, una mujer con atuendo blanco y un hombre con chaqueta gris, posan ante un letrero de neón y logos de marca en una pared oscura
La actriz y bailarina Noelia Marzol asistió al evento de Devré junto a su pareja Ramiro Arias (Devré)

A su vez, la inspiración en el universo outdoor se traduce en piezas pensadas para la acción. Sin perder sofisticación, la línea suma características propias de la indumentaria técnica.

Prendas versátiles para el día y la noche

Por su parte, la colección incluye una amplia variedad de opciones que combinan estilo sport con sastrería moderna. Esta fusión permite construir looks que se adaptan tanto al ámbito laboral como a situaciones informales.

Entre los destacados aparecen trajes en rip-stop elastizado, sacos ultralivianos y pantalones técnicos. También se suman bombers stretch, camisacos y camisas de vestir con impronta contemporánea.

Un hombre con blazer negro, camiseta blanca y cadena posa frente a un letrero de neón que dice "DEVRE" y un muro con el logo de la marca
El exfutbolista Diego Mendoza participó del evento donde Devré presentó su nueva línea (Devré)

En paralelo, la línea incorpora prendas urbanas como buzos y joggers, pensadas para un uso cotidiano. Estas piezas refuerzan el concepto de una moda que prioriza el confort sin descuidar la imagen.

Un lanzamiento con experiencia inmersiva

El lanzamiento oficial para presentar la línea PFR+ se realizó el 19 de marzo junto a Fuerza Bruta en Sala Sinpiso, en el barrio de Palermo. El evento fue concebido como una experiencia inmersiva orientada a prensa, influencers, invitados y clientes.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer la colección a través de activaciones, intervenciones escénicas y contenido en vivo. La propuesta apuntó a generar un vínculo directo entre la marca y su audiencia.

Hombre sonriente con camisa polo negra y pantalones blancos de pie frente a un letrero de neón 'DEVRE' y una pared con logotipo de la marca
Devré reunió a diferentes celebridades como el periodista Gustavo Baabour (Devré)

La línea PFR+ Performance ya se encuentra disponible en locales seleccionados y en la tienda online de la firma. Con esta apuesta, la marca refuerza su posicionamiento en el segmento de moda urbana.

Una propuesta que combina estilo, funcionalidad y accesibilidad

Cabe destacar que Devré es una firma argentina que acompaña al hombre contemporáneo y urbano en su día a día bajo el concepto de Life Wear, ofreciendo estilo y versatilidad para ocasiones casuales y formales.

Con el lanzamiento de esta nueva colección, la marca refleja una tendencia creciente: la integración entre diseño, tecnología y comodidad como ejes del vestir contemporáneo. Así, la empresa consolida una propuesta alineada con las nuevas demandas del consumidor actual.

Para conocer más información de Devré, se puede acceder a su sitio web oficial o a su cuenta de Instagram.

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