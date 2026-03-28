Crimen y Justicia

Impactante accidente en Tigre: un motociclista y su acompañante chocaron un auto y volaron varios metros por el aire

La moto cruzó en rojo y chocó de frente contra el otro vehículo. Ambos están fuera de peligro. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad

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Así fue el accidente en General Pacheco

Un violento accidente ocurrió en la localidad de General Pacheco, partido bonaerense de Tigre, donde un motociclista y su acompañante chocaron de frente a un auto y ambos volaron varios metros por el aire. La secuencia quedó registrada por una cámara de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió la rápida activación del protocolo de asistencia a las víctimas.

De acuerdo con lo que comunicó el Municipio, el hecho se produjo cuando una motocicleta que transitaba por la Avenida de los Constituyentes cruzó un semáforo en rojo e impactó de frente con un auto que circulaba en sentido contrario por la misma arteria.

Las imágenes son estremecedoras. Tras la colisión, tanto el conductor de la moto como la persona que lo acompañaba salieron despedidos y cayeron sobre la cinta asfáltica. Según se informó, ambos fueron detectados por los operadores del COT, quienes dieron aviso inmediato al móvil de emergencia más cercano.

Pocos minutos después del choque, personal de Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribaron al lugar para brindar asistencia a los heridos. Luego de recibir atención médica inicial, las víctimas fueron trasladadas al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez, donde permanecen fuera de peligro.

“El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden”, indicaron desde el Municipio.

Otro accidente en General Pacheco

En febrero, en la misma localidad bonaerense de General Pacheco, un hombre cruzó en repetidas oportunidades una ruta hasta que fue atropellado por un auto. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según comunicó oficialmente el Municipio en aquel entonces, el incidente se desencadenó después de que el peatón cruzara reiteradamente la calzada de la Ruta 197, obligando a varios vehículos a realizar maniobras para esquivarlo. Sin embargo, en un momento, para uno de los automovilistas fue imposible y lo embistió.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del COT muestran que, pese a los intentos de evitar el impacto —incluido el desvío de un colectivo—, uno de los automóviles no consiguió frenar a tiempo. El hombre fue embestido y cayó sobre el asfalto.

Un móvil del COT que patrullaba la zona se aproximó de inmediato para asistirlo.

Un hombre fue atropellado por un auto luego de cruzar varias veces la ruta 197 en General Pacheco

Durante el procedimiento de identificación, el sujeto huyó corriendo, aunque posteriormente fue localizado por los agentes del Centro de Operaciones Tigre. Desde la central de monitoreo se activó el protocolo de emergencia, lo que permitió la llegada del equipo médico del Sistema de Emergencias Tigre, que le proporcionó los primeros auxilios en el lugar.

El herido fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco para su atención. En el operativo también intervinieron miembros de Defensa Civil.

“El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden”, indicaron las autoridades en el comunicado.

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