Mundial 2026: cómo tener asistencia al viajero en cada ciudad sin contratar una cobertura tradicional

Maximiliano Pazos, CEO y fundador de GO! Assistance, revela su innovador plan para transformar la asistencia al viajero.

En los grandes eventos deportivos, viajar dejó de ser solo un traslado para convertirse en una experiencia atravesada por la emoción. Para miles de hinchas, seguir a su selección implica adaptarse a nuevos destinos, modificar rutinas y vivir cada instancia con una intensidad que trasciende lo planificado.

En ese contexto, la asistencia al viajero comienza a redefinir su rol y aparecen propuestas cada vez más a medida de los usuarios. Bajo esa premisa, la empresa GO! ASSISTANCE anunció que montará una base móvil que estará presente en cada ciudad donde juegue la selección argentina.

Un cambio de paradigma en la asistencia al viajero

Históricamente, este tipo de servicios funcionaron bajo una lógica reactiva. Es decir, la intervención de estas empresas se daba únicamente ante imprevistos, como problemas de salud, pérdida de documentos o inconvenientes logísticos.

Sin embargo, esa mirada parece estar quedándose atrás. “No somos ni un seguro de viaje ni una asistencia tradicional, somos una experiencia de cara al viaje”, explicó Maximiliano Pazos, CEO y fundador de la compañía, en diálogo con Infobae.

En esa línea, el objetivo es que el servicio forme parte del recorrido del usuario. “Queremos que la gente lo use siempre, no solo cuando tiene un problema”, agregó, marcando un cambio en la forma de entender la relación con el viajero.

Los hinchas argentinos podrán acceder a una unidad móvil que funcionará como base de asistencia en cada ciudad del Mundial 2026 (Reuters)

Así funcionará la iniciativa que estará junto a los hinchas argentinos

La iniciativa central de GO! ASSISTANCE en la Copa del Mundo 2026 se materializa en una unidad móvil que recorrerá las sedes donde juegue el equipo argentino. Este espacio brindará asistencia para acompañar a los hinchas en distintos momentos del viaje.

A diferencia de los formatos tradicionales, no se trata de una activación estática. La propuesta es estar presente en puntos clave de cada ciudad, desde días previos a los partidos hasta el cierre de cada fecha.

“Vamos a estar donde esté la gente, en los puntos de encuentro y en las inmediaciones de los estadios”, señaló Pazos, en relación con la estrategia de despliegue territorial.

Asistencia en tiempo real y servicios integrados

Uno de los diferenciales más relevantes es la posibilidad de acceder a atención en el momento. La unidad contará con herramientas que permiten resolver necesidades de forma inmediata, sin depender exclusivamente de canales remotos.

Entre las prestaciones, habrá acceso a telemedicina, profesionales de la salud y equipamiento específico para controles básicos. Además, se trabajó en el desarrollo de una red de prestadores en cada destino para garantizar respuestas rápidas.

Maximiliano Pazos, CEO y fundador de GO! ASSISTANCE (Rocío Klipphan)

“El hecho de estar ahí es una gran responsabilidad. Es estar cara a cara con el problema”, destacó el fundador, al referirse al desafío logístico y operativo que implica esta propuesta.

Más allá de la asistencia, la iniciativa también busca consolidarse como un espacio de encuentro para los hinchas. En ese sentido, funcionará como un punto de referencia donde reunirse, descansar y compartir la previa de cada partido, integrando servicios y experiencias en un mismo lugar.

Un servicio integrado a la experiencia del hincha

Con este tipo de iniciativas, la asistencia al viajero deja de ocupar un lugar secundario para convertirse en parte activa del viaje. En un contexto donde cada detalle suma, la cercanía, la inmediatez y el contacto humano aparecen como factores diferenciales para quienes buscan vivir el Mundial más allá de los 90 minutos.

La propuesta de GO! ASSISTANCE para Norteamérica 2026 pretende acompañar una transformación más amplia: la de un turista que ya no quiere soluciones aisladas, sino servicios integrados a su recorrido. En ese escenario, estar presente en tiempo y lugar puede marcar la diferencia entre un imprevisto y una experiencia completamente resuelta.

Para conocer más información, hacer clic acá.