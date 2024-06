Recomendaciones para evitar la coerción y discriminación en las elecciones de 2024

La dignidad del elector reside en su capacidad de decidir sin coacciones ni sobornos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elecciones de 2024 en México son un evento crucial para la democracia del país. Es fundamental asegurar que todas las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin enfrentarse a discriminación, coerción o cualquier forma de obstrucción del voto.

La educación, la accesibilidad, la seguridad y la confidencialidad son esenciales para garantizar elecciones justas y equitativas, reforzando así la confianza del público en el sistema democrático del país.

El derecho a la no discriminación es un principio esencial que debe prevalecer en todo proceso electoral, por lo que el voto no debe verse obstaculizado por motivos de sexo, etnia, condición social, identidad de género, etc.; de la misma forma tampoco debe ser condicionado por ninguna razón.

Para evitar ser víctima de alguna de estas prácticas, a continuación, se detalla quiénes pueden participar en las elecciones del próximo 2 de Junio y se ofrecen recomendaciones para garantizar un proceso electoral justo y libre.

Personas que pueden participar en las elecciones de 2024 en México

1. Ciudadanos mexicanos: Todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años tienen derecho a votar. Es necesario estar registrado en el Padrón Electoral y contar con la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

2. Mexicanos residentes en el extranjero: Los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero también pueden votar en las elecciones presidenciales y de senadores. Deben estar registrados en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y solicitar su inscripción en el voto por correo o en las modalidades que el INE establezca.

La democracia se construye con votos libres y conscientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación en las elecciones de 2024 en México debe ser inclusiva y libre de cualquier forma de discriminación o coerción, a fin de fomenta un entorno democrático donde se respeta el derecho al voto y se evitan prácticas que lo obstaculicen.

Recomendaciones para que los votantes eviten ser objeto de discriminación y coerción durante el proceso electoral.

1. Informarse adecuadamente:

- Conocer sus derechos como votante y estar informado sobre las leyes electorales.

- Seguir fuentes confiables y oficiales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), para obtener información precisa sobre el proceso electoral.

2. Registrar y actualizar datos:

- Asegurarse de que sus datos estén correctos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal.

- Actualizar su credencial para votar si ha cambiado de domicilio o si ha expirado.

3. Planificar el día de votación:

- Conocer la ubicación de su centro de votación con anticipación.

- Planificar el horario para votar, evitando las horas pico para minimizar el tiempo de espera y posibles confrontaciones.

4. Mantener la confidencialidad:

- No compartir su intención de voto en público, especialmente en redes sociales.

- Utilizar las cabinas de votación de manera adecuada para garantizar la privacidad de su voto.

5. Denunciar irregularidades:

- Conocer los mecanismos para denunciar cualquier acto de discriminación o coerción, como líneas telefónicas del INE, plataformas en línea o en los mismos centros de votación.

- Reportar inmediatamente cualquier intento de coerción, compra de votos o intimidación a las autoridades correspondientes.

No cedas ante la presión de vender tu voto; tu decisión es valiosa y debe ser libre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. No aceptar incentivos o presiones:

- Rechazar cualquier oferta de dinero, regalos o promesas de beneficios a cambio de su voto.

- No dejarse intimidar por amenazas o presiones de personas, grupos o partidos políticos.

7. Actuar con precaución en redes sociales:

- Evitar publicar fotos de su credencial para votar o cualquier información personal que pueda ser utilizada para intimidar o discriminar.

- Ser cauteloso con la información que se comparte y recibe en redes sociales para evitar la propagación de noticias falsas o intimidatorias.

8. Buscar apoyo en organizaciones civiles:

- Recurrir a organizaciones de la sociedad civil que ofrecen apoyo y asesoría legal a los votantes.

- Participar en talleres y sesiones informativas organizadas por estas entidades para estar mejor preparado.

9. Acompañarse de familiares o amigos:

- Si se siente inseguro, ir a votar acompañado de familiares o amigos para mayor seguridad.

- Evitar votar solo en áreas con antecedentes de violencia o intimidación electoral.

10. Participar activamente en la comunidad:

- Involucrarse en actividades comunitarias y reuniones vecinales para fortalecer la cohesión social y el apoyo mutuo.

- Informar a la comunidad sobre sus derechos y las maneras de proteger su voto.

Para garantizar que las elecciones 2024 en México se desarrollen de manera libre y justa, es esencial que los ciudadanos estén informados y preparados para enfrentar cualquier intento de discriminación o coerción del voto.

Siguiendo estas recomendaciones, los votantes pueden proteger su derecho al voto y contribuir a un proceso electoral transparente y democrático. La participación activa y consciente de cada ciudadano es clave para fortalecer la democracia y asegurar que su voz sea escuchada sin miedo ni represalias.