Lollapalooza 2023: una propuesta 360 mezcló deporte y música con la presencia de Momo, entre otros

Momo fue uno de los protagonistas del espacio de Dr. Lemon en Lollapalooza (Dr. Lemon)

Los asistentes de Lollapalooza Argentina 2023 vivieron una fiesta que fue más allá de disfrutar de la amplia variedad de artistas que se presentaron en el Hipódromo de San Isidro. Dr. Lemon dijo presente con una propuesta diferente, de la que participaron miles de jóvenes.

La iniciativa estuvo enfocada en las tendencias y los consumos culturales de los centennials. Se desplegó un espacio inspirado en los courts más top del mundo y allí se realizaron MC de batallas de freestyle, mini torneos de básquet 3x3 y exhibiciones de breakdance.

“Jugá con tu ídolo” fue una de las propuestas en el stand de Dr. Lemon en el Hipódromo de San Isidro (Dr. Lemon)

El objetivo de Dr. Lemon fue otorgar a los asistentes una experiencia al consumidor que mezclara el deporte y la música, y que al mismo tiempo promoviera la juntada entre los jóvenes. Además, se trató del único lugar abierto del festival que permitió ver la acción 360.

Otro aspecto para destacar de este espacio tuvo que ver con la presencia estelar de Gerónimo Momo Benavides: el reconocido streamer formó parte de la iniciativa Play to win, que permitió a sus fans compartir cancha y tirar al aro con uno de los influencers del momento.

“Estamos contentos y orgullosos de haber llegado al festival Lollapalooza luego del gran recorrido musical que hicimos en 2022, desarrollando una plataforma de música urbana donde realizamos deals con grandes exponentes como Duki, Eladio Carrión y Rels B”, afirmó Juan Faggiolini, director de Marketing de Grupo Cepas, empresa de la que forma parte esta marca de aperitivos

Las batallas de freestyle fueron furor en el Lollapalooza (Dr. Lemon)

Para esta propuesta, también estuvo convocado Ale Pluz (aka Pluzito), uno de los máximos referentes de freestyle y hip hop de la escena local. Él fue el host y moderador de las batallas de gallos organizadas en el espacio de Dr. Lemon dentro del Hipódromo de San Isidro.

Por otro lado, quienes participaron de este certamen fueron Larrix, Stuart, Brasita, Tata, Roma y Big Frey. Estos exponentes de las nuevas generaciones se encargaron de tirar barras e hicieron explotar a todos aquellos que se acercaron a disfrutar la experiencia de Dr. Lemon.

“Con la frescura y el estilo con el que nos identificamos desde hace más de 25 años, apostamos a traer una propuesta 100% innovadora que no solo potenció la creatividad de los artistas emergentes que pasaron por el espacio, sino que nos permitió conectar con nuestros consumidores y los amantes de la música urbana”, manifestó Faggiolini.

Los asistentes de Lollapalooza Argentina 2023 disfrutaron de una experiencia 360 (Dr. Lemon)

De esta forma, el público que se acercó al Hipódromo de San Isidro durante Lollapalooza Argentina 2023 pudo vivir una iniciativa diferente con una impronta centennial, pero sin dejar de lado la música, que es la esencia de este mega festival.

Asimismo, la empresa ambientó en las inmediaciones del predio una Dr. Lemon House para alojar a todo su squad de influencers. Allí se llevaron a cabo diversas dinámicas de entretenimiento, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral.

Durante el festival, este sitio fue el epicentro de diversos contenidos que se publicaron en las redes sociales. Hubo house tour por el lugar, get ready with me, challenges, streamings y desafíos de juegos. Todos ellos estuvieron enfocados en reflejar momentos como la juntada.

Dr. Lemon House fue el lugar que montó la marca en las afueras del predio para alojar a todo su squad de influencers. (Dr. Lemon)

De esta manera, Dr. Lemon reafirmó no solo su compromiso con la música, sino también el vínculo con su público: dio a conocer su nueva identidad y ofreció experiencias disruptivas y alineadas a las últimas tendencias que siguen los jóvenes.

