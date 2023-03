Miranda, Catriel y Cande Vetrano tocan gratis en el Hipódromo de Palermo

La gira de verano del Aperol Spritz Live (Aperol)

El Aperol Spritz Live comenzó en Mar del Plata el 7 de enero con el objetivo de llevar música en vivo a los destinos turísticos más importantes de la Argentina como Mendoza y Bariloche.

El cierre será el próximo sábado 11 de marzo en el Hipódromo de Palermo, donde la actriz, influencer y DJ Cande Vetrano abrirá el evento ofreciendo el warm up del atardecer. El line up se completa con el show de Lara91k, Catriel y Paco Amoroso, mientras que Miranda estará a cargo del cierre no solo de la noche sino de este ciclo de verano.

El sábado 11 de marzo se cierra el ciclo de música en vivo Aperol Spritz Live.

Vamos las bandas

Miranda es el dúo pop que forman Ale Sergi y Juliana Gattas. Ellos vienen de presentar Hotel Miranda, que consta de 12 clásicos de la banda reversionados junto a artistas de distintas generaciones y géneros. Cada uno de estos invitados, es huésped del hotel del dúo. Lali, Catriel, Bandalos chinos y Emilia Mernes son algunos de los que ya pasaron.

Por su parte, Catriel y Paco Amoroso presentan un nuevo nivel como dúo musical, hace pocas semanas se presentaron en un show multitudinario en Obras, pasaron por el Cosquín Rock y ahora es turno del escenario de cierre del Aperol Spritz Live el Hipódromo de Palermo.

Lara91k presenta en su cancionero un estilo de diario íntimo en donde la artista cuenta lo que siente, cómo lo siente y por quién.

La actriz Cande Vetrano define sus DJ set como “multicolor” donde presenta una mezcla de hits clásicos, pop y bailables.

Mar del Plata, Mendoza, Bariloche y Buenos Aires testigos del Aperol Spritz Live 2023 (Aperol)

A lo largo de esta temporada de verano más de 30.000 personas disfrutaron del Aperol Spritz Live. Los escenarios naturales elegidos por la marca le permitieron a los invitados apreciar los mejores atardeceres del país, junto a los referentes del nuevo paño de la música argentina.

El puntapié inicial lo dio Nicki Nicole en las playas del sur de Mar del Plata. El ciclo de conciertos en vivo continuó el 4 de febrero donde Conociendo Rusia ofreció su música a aquellos que se acercaron al complejo Divina Marga en Mendoza.

La parada patagónica del Aperol Spritz Live fue con el show de Bandalos chinos el 11 de febrero a orillas del lago Nahuel Huapi, en la ciudad de Bariloche.

Parada patagónica del Aperol Spritz Live a orillas del Nahuel Huapi en Bariloche (Aperol)

Desde la marca de aperitivos aseguraron que como parte de su estrategia de posicionamiento, a lo largo del año pasado, organizaron eventos propios como el Aperol District, un festival gastronómico en el barrio de San Isidro, con el fin de impulsar la gastronomía del lugar con propuestas de diferentes chefs como Felicitas Pizarro, Ximena Sáenz y Julieta Oriol.

“La estrategia apunta a estar presente en plataformas valoradas por los jóvenes: la música en vivo, al aire libre, en un contexto de amigos y con una propuesta de consumo responsable”, destacó Francisco Cernadas, gerente de Marketing de Aperol.

Es en esta sintonía en la que el Aperol Spritz Live se ubicó este verano entre los festivales más deseados de la temporada.