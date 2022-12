Jóvenes profesionales: cómo funciona el programa de una compañía de energía líder

Equipo de jóvenes en uno de los pozos petroleros de PAE en Golfo San Jorge (Crédito: Pan American Energy)

El programa de jóvenes profesionales de Pan American Energy (PAE) ofrece la oportunidad de dar los primeros pasos en la carrera laboral para profesionales en un ambiente de aprendizaje, pero al mismo tiempo desarrollando proyectos desafiantes.

Luego de los cambios producidos en la sociedad de la pospandemia y como respuesta a las necesidades de las nuevas generaciones de profesionales que serán los protagonistas del desarrollo del sector en el corto y mediano plazo, la compañía plantea un programa único, enfocado en el trabajo en equipo y las oportunidades de aprendizaje, en el que el desarrollo de los jóvenes está en el centro de la escena.

Daniela Fragale tiene 29 años, estudia ingeniería industrial en la UTN de Río Gallegos y su historia se destaca, ya que ella pensó que por su edad e inexperiencia en la industria no tenía oportunidad de ser parte de una empresa de la envergadura de PAE.

“Una compañera me comentó que existía este programa y yo me venía anotando hace varios años pero como aún no estaba a fines de la carrera no tuve oportunidades. Esta última vez, me volví a anotar pero ya creyendo que no tenía posibilidades y sin embargo me empezaron a llegar los mails para ir avanzando e ir haciendo las entrevistas”, relató Fragale.

Desde hace más de una década Pan American Energy (PAE) convoca a egresados y a estudiantes cercanos a recibirse para dar sus primeros pasos profesionales.

Su función como company woman es la supervisión general de todas las actividades que se desarrollan en el pozo petrolero, en interacción continua con el área de ingeniería para trabajar en conjunto en la resolución de inconvenientes.

“Estar dentro de la industria es conocer un mundo nuevo. Es gracioso porque cuando uno trata de explicar a alguien que no es de la industria cómo es el trabajo, nadie se imagina todo lo que sucede”, detalló Daniela Fragale sobre su tarea.

Facundo Boquín tiene 28 años, es de Bahía Blanca y está cursando las últimas materias de Ingeniería Mecánica en la UTN: “Yo ingresé al programa de JP dentro del track de operaciones de downstream, específicamente en mantenimiento de refinería. Ahí hay tres sectores: planificación, ejecución y programación. Yo estoy dentro de ejecución, en equipos estáticos, al que acá se le llama metales”.

Además, Boquín confesó que siempre le llamó la atención el sector energético porque es una industria que está en contacto directo con la tecnología y tiene un entorno constantemente cambiante, que permite embarcarse en nuevos desafíos.

Trabajo en equipo, uno de los pilares del programa de JP de PAE (Crédito: Pan American Energy)

Sobre el proceso de ingreso al programa, el estudiante de Ingeniería Mecánica contó que primero se le realizó una prueba de inglés y de toma de decisiones, después tuvo dos entrevistas grupales y por último una entrevista personal.

“La empresa otorga buenos beneficios y permite desarrollarse en el trabajo con comodidad. Yo le recomendé el programa a compañeros de estudios, no solo por el conocimiento que genera, sino por el entorno en el que se desarrolla”, aseguró Facundo Boquín.

Abril Acosta tiene 25 años, es de Bahía Blanca y comenzó su carrera de JP en PAE en marzo de 2022. Efectivizada luego de diez meses de trabajo, desarrolla su tarea en el área comercial de la compañía, donde se encarga del desarrollo de las tiendas de las estaciones de servicios de la marca Spots.

“La verdad es que yo pensaba recibirme de Ingeniera Industrial y, como lo hicieron mis dos hermanos varones, irme a vivir al exterior. Hasta que me llegó esta posibilidad y cambié de planes”, relató Abril Acosta.

A partir de marzo de 2023 Pan American Energy incorporará nuevos talentos (Crédito: Pan American Energy)

“Nosotros trabajamos dos días presencial y tres días remotos. Se decidió ir a la oficina martes y jueves, para que estemos juntos el mismo día”, comentó Acosta sobre la modalidad híbrida que tiene la compañía energética.

El programa de jóvenes profesionales de Pan American Energy ofrece la oportunidad de generar vínculos profesionales dentro de una organización, obtener experiencia y herramientas, además la posibilidad de que la empresa considere contratar a la persona como empleado de tiempo completo.

“En Pan American Energy buscamos jóvenes que sean curiosos y ágiles. Que les guste el aprendizaje continuo, los desafíos constantes, que estén dispuestos a desafiar el statu quo y, por sobre todo, con mucha pasión por el trabajo en equipo”, explicó Victoria Traverso, gerente de gestión de talento de PAE.

A partir de marzo de 2023 Pan American Energy incorporará nuevos talentos, que participarán a lo largo de un año de proyectos desafiantes e innovadores en las distintas unidades de gestión de en el país. La convocatoria se encuentra abierta en el sitio del programa de jóvenes profesionales de PAE que se puede visitar para conocer más e inscribirse. Además, se encuentra disponible el sitio web de la compañía para obtener más información.