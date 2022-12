Un recorrido por la exótica tierra que celebra la magia de la naturaleza: Pandora - The World of Avatar

Las montañas flotantes de Pandora – The World of Avatar © 2022 Disney © 2022 20th Century Studios

A partir del estreno de “Avatar: El Camino del Agua”, la secuela de una de las películas más exitosas de la historia, el universo de Pandora volvió a ponerse en boca de millones de cinéfilos de todo el mundo.

Es posible conocer este asombroso mundo a través de uno de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort cerca de Orlando, Estados Unidos: en Disney’s Animal Kingdom Theme Park existe Pandora - The World of Avatar, un área especial para todos los que sueñan con iniciarse como un auténtico Na’vi.

En asociación con los guías de Alpha Centauri Expeditions (ACE) -la organización de viajes interestelares entre Pandora y la Tierra-, los visitantes de todas las edades tienen la oportunidad de explorar los valores y la cultura de este lugar exótico y celebrar la belleza del mundo natural.

Un vuelo sobre el paisaje sobrenatural de Pandora en Flight of Passage © 2022 Disney © 2022 20th Century Studios

Caminar por Valley of Mo ‘ara es un buen primer paso para adentrarse en Pandora - The World of Avatar. En este valle se pueden descubrir montañas flotantes, plantas exóticas que cobran vida con hermosa bioluminiscencia cada noche, música de percusión auténtica de la cultura Na’vi y coleccionar insignias de explorador.

Subirse a la espalda de un banshee montañés y volar por los cielos sobre un paisaje sobrenatural de Pandora en 3D: esto es posible en Avatar Flight of Passage, donde los invitados pueden experimentar el rito de iniciación de los cazadores Na’vi en primera persona.

Para un viaje místico en barco, la opción perfecta es Na’vi River Journey: navegar por un río misterioso que se adentra en una serie de cuevas hasta llegar a una selva tropical bioluminiscente, repleta de plantas exóticas que brillan en la oscuridad.

La belleza del extraordinario paisaje bioluminescente en Na’vi River Journey © 2022 Disney © 2022 20th Century Studios

Esta expedición es también la oportunidad de conocer a la legendaria Shaman of Songs, una criatura legendaria Na’vi que se conecta con la naturaleza a través del poder de la música.

Una experiencia en Pandora - The World of Avatar no estaría completa sin degustar la comida local. Es por eso que una de las actividades favoritas en el parque es visitar Satu’li Canteen, un restaurante que combina cultura, arte y platos gourmet con vegetales frescos, proteína abundante y granos integrales.

También se puede pasar por Pongu Pongu -o “fiesta fiesta” en el idioma de los Na’vi-, un bar de un humano exiliado de la Tierra y enamorado de Pandora que sirve refrescos exóticos y snacks dulces imposibles de encontrar en otro lugar.

El trago más llamativo es el Night Blossom, que combina limonada, pera y manzana con las perlas de tapioca típicas del bubble tea. Los adultos también pueden disfrutar de versiones alcohólicas como el Margarita Mo’ara -tequila, Blue Curaçao, jugo de lima y perlas por encima-.

Pongu Pongu es un bar que sirve refrescos exóticos y snacks dulces imposibles de encontrar en otro lugar © 2022 Disney © 2022 20th Century Studios

La última parada del recorrido es Windtraders, una tienda con muchas opciones de regalos inspirados en el universo de Pandora: ropa y accesorios, arte, artículos de colección, pins, juguetes, disfraces, peluches y hasta kits de ciencia o ropa de Alpha Centauri Expeditions (ACE); con opciones para cada miembro de la familia.

Otras de las atracciones que se pueden encontrar en Disney’s Animal Kingdom Theme Park son la montaña rusa que recorre el Himalaya Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain y DINOSAUR, un viaje en el tiempo con la misión de rescatar a un dinosaurio antes de que lleguen los meteoritos.

Para más información sobre Pandora - The World of Avatar, un mundo similar a la Tierra pero único en muchos sentidos, se puede consultar el siguiente enlace.