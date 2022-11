República Dominicana: los cinco imperdibles de la tierra del merengue

La playa frente al Dreams Dominicus La Romana (Créditos: AMR Collection)

Rodeada por el Océano Atlántico hacia el norte y el Mar Caribe hacia el sur, República Dominicana conforma una especie de paraíso terrenal con más de 1600 kilómetros de costa y 400 de playa.

Entre las especialidades que la convirtieron en un destino turístico reconocido a nivel mundial se encuentran los cigarros, el ron, café, cacao, ritmos como el merengue y por supuesto, el paraje de Punta Cana.

En ese marco, el hospedaje suele ser una de las principales preocupaciones de los viajeros; sobre todo en un país con altas tasas de turismo internacional y en donde las opciones de alojamiento parecen interminables.

En el municipio de La Romana existe la opción de quedarse en el Dreams Dominicus La Romana, un complejo all inclusive frente al mar que se ubica a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de la Romana y 45 del de Punta Cana.

Dreams Dominicus La Romana (Créditos: AMR Collection)

Las atracciones cercanas son muchas. A 20 minutos se encuentra Bayahíbe, un pueblo pesquero muy pintoresco con playas de arena blanca, formaciones de coral, barcos naufragados y cuevas subterráneas con manantiales de agua ideales para realizar buceo.

El hotel se encuentra también a un viaje corto en catamarán o velero de las islas Saona y Catalina. La primera se destaca por sus aguas turquesas y la belleza de sus acantilados de piedra caliza, mientras que los arrecifes de coral de la segunda son grandes sitios para hacer esnórquel y buceo.

A dos horas se encuentra la ciudad de Santo Domingo (capital nacional), la más antigua de América y fundada por el hermano de Cristóbal Colón -Bartolomeo- en 1496. Entre sus calles empedradas se puede admirar la arquitectura colonial española, disfrutar de la vida nocturna y degustar la comida local.

La playa de arena blanca del complejo (Créditos: AMR Collection)

El sitio es reconocido por su espíritu deportista, ya que a pocos minutos de distancia del Dreams se pueden visitar los campos de golf Teeth of the Dog, Dye Fore, The Links y La Estancia, todos encabezados por el diseñador estadounidense Pete Dye.

Al ser un resort todo incluido, existen 10 opciones gastronómicas, incluyendo: cuatro opciones a la carta, un buffet, un grill, un snack y un café, en todas las opciones hay menú sin gluten.

Los miembros del Preferred Club adicionalmente cuentan con otro buffet y una pizzería sin necesidad de reservas. Además, hay siete bares con bebidas ilimitadas; interiores, en la playa, la piscina o dentro del teatro.

Con cuatro piscinas y dos jacuzzis en total, en el Dreams Dominicus La Romana se realizan muchas actividades: fiestas temáticas, paseos en catamarán o kayak, snorkeling y buceo, golf, clases de baile y gimnasia aeróbica, excursiones de pesca y proyecciones de películas en la playa.

Dreams Dominicus La Romana (Créditos: AMR Collection)

Quienes busquen vacaciones de relax pueden reservar una estadía en las suites Preferred Club. Este paquete ofrece acceso a un club y una playa privada, servicio diario de desayuno continental, picadas frías y calientes durante el día, postres y licores en el salón, batas de baño y pantuflas, minibar especial y menú de almohadas; entre otros beneficios.

La opción de Preferred Club Honeymoon -para luna de miel- brinda jacuzzi en la terraza con vista al océano y sesiones de spa con masajes, hidroterapia, tratamientos de rejuvenecimiento y de restauración de la piel.

Una gran alternativa para las familias numerosas son las Family Suites, interconectadas entre sí y con vistas al jardín desde el balcón o la terraza.

La segunda opción es el complejo Macao Beach, ubicado en la Playa Macao al noreste del país. A solo una hora de la Isla Saona y 40 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana, se destaca por estar rodeado de agua turquesa y arena blanca virgen.

Dreams Macao Beach (Créditos: AMR Collection)

Otros puntos de interés cercanos son el pueblo Altos de Chavón, una recreación de una villa mediterránea del siglo 16, y la ciudad de Higüey, reconocida por una gran basílica histórica en honor a la Virgen de la Altagracia y el mercado local de quesos y fruta fresca.

El resort Dreams Macao Beach es un hospedaje ideal para familias con niños, ya que cuenta con cuatro piscinas y un parque acuático con toboganes, juegos y un río lento.

Los toboganes del Dreams Macao Beach (Créditos: AMR Collection)

Con el paquete Unlimited-Luxury los turistas pueden obtener acceso ilimitado a restaurantes gourmet sin reserva; bebidas y jugos de frutas ilimitados; servicio de habitaciones y conserjería las 24 horas, servicio de camareros de piscina y playa; minibar con reposición diaria, fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de entretenimiento.

Además de contar con siete bares, ofrece seis restaurantes a la carta, un buffet, un espacio de snacks y una parrilla en la playa -con opciones libres de gluten-.

Las actividades dentro del complejo son variadas: tenis, vóley, básquet, pádel, snorkel, buceo, bowling, tirolesa, golf, bateo, paintball e incluso juegos de arcade y realidad virtual.

Dreams Macao Beach (Créditos: AMR Collection)

Por otro lado, el spa de Dreams Macao Beach brinda tratamientos corporales y faciales combinando técnicas indígenas con modernas y brindando sesiones de hidroterapia, baño de pies y de vapor, sauna, duchas terapéuticas, hidromasaje, estaciones de peinado, pedicura y piscina con cascada, cuellos de cisne y chorros.

Para reservar una estadía en los complejos de Dreams Macao Beach y Dreams Dominicus La Romana, se recomienda asesorarse con una agencia de viajes.