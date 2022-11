Cuáles son los desafíos que enfrentan las políticas tributarias

La conferencia tiene como objetivo generar conciencia sobre la complejidad de los asuntos tributarios (Crédito: Getty)

En la conferencia “2022 Tax Annual Summit Disruption. Knowledge. Engagement”, que tendrá lugar el 17 de noviembre, se impulsarán los esfuerzos de The 1841 Foundation, una fundación sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger el derecho a la privacidad y a la propiedad de las personas, así como promover la competencia fiscal libre y transparente.

El evento tiene como objetivo generar conciencia sobre la complejidad de los asuntos regulatorios, además de proporcionar un foro para la conversación, el aprendizaje y la educación. Para ello reunirá a personas que comparten las filosofías y objetivos de la fundación.

Algunos de los expositores internacionales que estarán presentes son Dan Mitchell, economista y colaborador principal de Cato Institute; David Saied Torrijos, economista, viceministro de Economía y director de Políticas Públicas en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá; y Martín Litwak, abogado experto en estructuración y preservación de patrimonios para familias e individuos HNW y UHNW, estructuración de fondos, tributación internacional y WealthTech.

Del ámbito nacional disertarán Diana Mondino, licenciada en Economía y MBA de IESE (España), y directora RRII Universidad CEMA; Marianela Mendoza, abogada especialista en Derecho Tributario e investigadora asociada del área tributaria para la Fundación Internacional Bases; Luis Abot, abogado y director del área legal de la Fundación Democracia; y Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires.

La variada agenda de la conferencia incluye temas como qué le depara el futuro a la Argentina y hacia dónde irá el país; la conferencia sobre “Populismo en ascenso – ¿Qué significa esto para el futuro?” y temas como Flat Tax y la necesidad de un nuevo sistema tributario. También se abordará la economía de la competencia fiscal y las finanzas públicas; los desafíos de los reguladores creados para hacer cumplir los impuestos, así como el análisis de las tendencias en tributación internacional.

Por otra parte, The 1841 Foundation presentará su “Índice de infiernos fiscales”, una publicación creada en base a 94 países con datos correspondientes a 2020. Allí establece un marco de referencia sobre las jurisdicciones que combinan altos regímenes fiscales con malos manejos gubernamentales. Según este informe, Argentina se encuentra en tercer lugar, detrás de Bielorrusia y Venezuela, y seguido muy de cerca por Rusia, Ucrania y Nicaragua.

The 1841 Foundation informó que, para llegar a este ranquin realizó una evaluación cuantitativa con datos oficiales del Fondo Monetario Internacional y una valoración cualitativa en base al análisis de calidad del gobierno. En ella se tuvieron en cuenta la presión fiscal, la presión de la deuda y la presión inflacionaria, entre otros ítems cuantitativos. También se utilizaron las variables cualitativas estado de derecho, calidad de la regulación, estabilidad política y control de la corrupción, entre otras.

“La condición de ‘infierno’ no viene simplemente por ser un país donde los contribuyentes pagan mucho, sino que es un concepto más abarcativo y complejo. Si bien la presión fiscal es la que carga el mayor peso, creemos que un ‘infierno fiscal’ no es únicamente un país con altos impuestos, sino más bien uno cuyo estado de derecho es débil y en el que los derechos a la privacidad y a la propiedad no se aplican o protegen como es debido.”, sostuvo Martín Litwak, fundador de The 1841 Foundation.

La conferencia se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 8:30hs.en el hotel NH Buenos Aires City (Bolívar 160, Ciudad de Buenos Aires). Se sumaron como coorganizadores la Fundación Internacional Bases y su Consejo Argentino de Contribuyentes, además del patrocinio de la Fundación Naumann para la Libertad. Más información sobre el evento se encuentra aquí.