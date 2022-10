Pedro Saborido presentó la nueva edición de su último libro “Una historia del Conurbano”

Pedro Saborido firmando ejemplares de “Una historia del Conurbano” (Crédito: Prensa YPF)

El pasado jueves 20 de octubre en la emblemática estación de servicio YPF ACA Bernal, Pedro Saborido, presentó la nueva edición de “Una historia del Conurbano” su libro de cuentos editado por primera vez en 2020.

En el marco de los festejos por el centenario de YPF y la presentación de la nueva colección “Biblioteca Centenario” se realizó este evento que contó con la participación de numerosas personas que pudieron ver y escuchar a Saborido, en una mezcla tan propia entre arte y sociología. “Si la Argentina tiene todos los climas, el Conurbano tiene todas las argentinas”, abrió la presentación el autor.

Conocido también por ser la voz en off del recordado ciclo “Peter Capusotto y sus videos”, Saborido, nacido en Gerli, una ciudad repartida entre los partidos de Lanús y Avellaneda en la zona sur del Gran Buenos Aires, describe al conurbano bonaerense como un mundo que “parece no tener explicación pero que la tiene”, invitando a todos aquellos que aún no tuvieron la experiencia de vivirlo que lo hagan a través de su libro.

La publicación relata este universo a través de 20 cuentos cortos que incluyen temáticas como las invasiones inglesas, dimensiones paralelas, apariciones de entidades que conceden deseos y criaturas extrañas como un astronauta ruso.

El evento contó con la presencia del dibujante Miguel Rep, quien retrató para los presentes algunas de las historias.

Una historia del conurbano como la de una maestra que trabaja en la guardería de una parroquia que jura haber inventado a Perón en una tarde de mates y facturas o el abogado que abrió una carnicería para usar el ingenioso nombre que se le ocurrió, es tan solo algo de lo que se puede encontrar en esa frontera entre lo real y lo absurdo, las distintas dimensiones de Pedro Saborido.

El autor estuvo acompañado por el dibujante y humorista Miguel Rep, conocido por su libro “Diego. Nacido para molestar”, la biografía ilustrada del “Barrilete Cósmico” y “Evita. Nacida para molestar”, una repaso a través del humor por todas las etapas de la vida de Eva Perón.

En el cierre del evento y mientras Rep terminaba los dibujos los lectores tuvieron la posibilidad de conocer al autor y llevarse firmado su libro.

“Una historia del Conurbano” se puede conseguir en cualquiera de las tiendas YPF Full, con solo ser socio del programa de fidelidad YPF Serviclub. A través de la app se puede canjear por 100 puntos más 650 pesos o directamente cambiando 4500 puntos.

“En el año de nuestro Centenario, queremos reafirmar en YPF nuestro compromiso con la cultura argentina. Así como impulsamos diversos espectáculos musicales y artísticos, es ahora el turno de la literatura”, mencionó Leandro Caruso, responsable de Marketing de YPF.

Miguel Rep retratando las historias (Crédito: Prensa YPF)

De esta manera, la “Biblioteca Centenario” de la empresa no solo incluye este ejemplar, sino una colección de nueve libros de autores argentinos reconocidos.

Hasta el momento se entregaron las obras “Historias de diván”, “Filosofía en 11 frases”, “Cornelia”, “El príncipe caprichoso” y “(Mal) Educadas”. A partir de noviembre y hasta el próximo 31 de diciembre se suman “Yo soy el Diego de la gente” de Diego Armando Maradona, “Historias de diván” del psicoanalista Gabriel Rolón y “La mesa de los galanes y otros cuentos”.

La colección se puede conseguir en todas las estaciones de servicio que cuenten con tiendas Full.

“En estos 100 años nos convertimos en la compañía de energía más emblemática de la Argentina. 100 años de progreso impulsando el desarrollo productivo de nuestro país y creando trabajos genuinos”, agregó Caruso.