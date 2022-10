Una empresa automotriz avanza en la reforestación del sur del país

(Crédito: Prensa Fundación Grupo Volkswagen)

La Fundación Grupo Volkswagen continúa trabajando desde 2021 en una de sus principales iniciativas que es la estrategia de reforestación, fomentando la biodiversidad y el cuidado de los bosques nativos de la Argentina.

En este sentido la fundación realizó dos acciones concretas: la creación del Bosque Volkswagen junto con ReforestARG y la iniciativa PlantaRSE, con Guardianes del Delta en alianza con Fundación Temaiken y la reserva ecológica en el Centro Industrial Pacheco, y Defensores del Agua y la plantación de árboles nativos en Córdoba para fortalecer biodiversidad de la provincia.

Cabe destacar que estas iniciativas están en línea con la estrategia global del Grupo Volkswagen “Way to Zero”, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y el indicador ESG global de la compañía de Descarbonización.

Marcellus Puig, presidente y CEO de la Fundación Grupo Volkswagen destacó en este sentido que desde la fundación trabajan fuertemente para contribuir al impacto positivo en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.

“Es una gran alegría seguir avanzando en la creación del Bosque Volkswagen junto con ReforestArg. No sólo porque nos permite contribuir a la compensación de la huella de carbono, sino porque nos brinda la posibilidad de potenciar la creación de trabajo y fomentar la biodiversidad a través de la restauración de las zonas devastadas por el fuego”, señaló Puig.

Restauración de zonas devastadas por el fuego en Cholila, Chubut. (Crédito: Prensa Fundación Grupo Volkswagen)

Durante el mes de septiembre voluntarios de la Fundación Grupo Volkswagen participaron de la plantación comunitaria que organizó ReforestArg para la restauración de zonas devastadas por el fuego en Cholila, Chubut.

Asimismo, la fundación colaboró con la donación de 5.000 árboles de Coihue y Ciprés de la cordillera, ambas especies nativas que sufrieron un gran impacto por los incendios en 2015 y 2021 y el préstamo de dos pick up Amarok.

Estos árboles se suman a los 5.000 que fueron donados en 2021, donde se oficializó la creación del Bosque Volkswagen y se asumió el compromiso de donar 25.000 árboles hasta 2025 (5.000 por año, uno por cada colaborador de Volkswagen Group Argentina) y compensar con 7.500 toneladas de la huella de carbono de la automotriz en Argentina.

Por otro lado y con el objetivo de potenciar economías regionales y la creación de trabajo local como restaurador de bosques, la Fundación Grupo Volkswagen junto a ReforestArg desarrollaron un Seed Lab, un vivero para la creación de semillas de especies nativas en la localidad de Lago Puelo.

Dicho vivero tendrá la capacidad de producción de 25 mil árboles nativos, que serán utilizados para las plantaciones que completarán el compromiso del Bosque Volkswagen en 2023, 2024 y 2025.

Las dos pick up Amarok que fueron prestadas por la fundación a ReforestArg. (Crédito: Prensa Fundación Grupo Volkswagen)

Incendios de 2015

A principios de 2015 la región noroeste de la provincia patagónica de Chubut sufrió incendios forestales de gran magnitud que arrasaron con más de 50.000 hectáreas de bosques nativos, en un hecho sin precedentes para la región y que fue catalogado como “el más grande del país”, según fuentes oficiales.

En Cholila, donde se llevó a cabo la iniciativa de Fundación Grupo Volkswagen, el fuego afectó aproximadamente a 27.000 hectáreas, es decir, más del 50% del daño causado por esos focos de incendios en 2015 se dieron en esta localidad.

En marzo de 2021 la zona sufrió la embestida de nuevos focos de incendios, donde los daños principales se dieron en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado al sur de Cholila.