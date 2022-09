Qué aconsejan los especialistas para cuidar la piel de las axilas

La actriz Agustina Cherri y la artista Natalia Franzoni en el encuentro de mujeres Dove (Créditos: Cecilia Frenkel)

La transpiración es un líquido que, formado principalmente por agua y sales, tiene la función fundamental de regular la temperatura del cuerpo y eliminar sustancias.

Aunque se trata de un proceso natural que no perjudica la salud, sí puede resultar muy molesto para el común de las personas. Es por eso que es muy importante elegir correctamente los productos de higiene y cuidado personal.

Los antitranspirantes Dove cuentan con una nueva tecnología única y patentada (Créditos: Cecilia Frenkel)

Para visibilizar la importancia de conocer más sobre esta zona del cuerpo muchas veces olvidada, Dove convocó a profesionales del cuidado de la piel a participar de un encuentro de mujeres y reflexionar sobre las características de las axilas y el cuidado que necesitan.

“Hay un montón de métodos depilatorios que pueden dañar. Si pone la piel colorada, es porque está irritando”, afirmó la dermatóloga María Angeles Jofré (M: 149. 457), quien agregó que otros de los factores que perjudican a las axilas son los baños largos o con agua caliente.

También existen productos de cuidado personal, como jabones alcalinos, que pueden irritar y dañar la piel. “Por eso es mejor que un antitranspirante tenga activos que nos puedan hidratar y proteger esta zona de la piel tan sensible”, aseguró la médica especializada en pieles con acné, rosácea y cáncer de piel.

Un ejemplo de este tipo de productos son los antitranspirantes Dove, cuya tecnología está diseñada para proteger contra la transpiración efectivamente sin dejar de lado el cuidado de la piel; con un 75% más de ingredientes de cuidado en su formulación que otros antitranspirantes del mercado.

Al respecto, la Licenciada en Química y especialista en el área de Investigación y Desarrollo de Dove, Mariana Vincenzi, explicó que la fórmula mantiene la misma cantidad de activos antitranspirantes, pero reduce el tamaño de sus moléculas mediante una tecnología patentada; dejando más espacio para ingredientes emolientes e hidratantes -como el cuarto de crema humectante y el óleo protector de origen natural-.

“Por eso es mejor elegir fórmulas que tengan activos que nos puedan hidratar y proteger esta zona de la piel”, asegura la dermatóloga María Ángeles Jofré (Créditos: Cecilia Frenkel)

Además, la compañía asegura que el antitranspirante Dove puede utilizarse incluso después de la rutina de depilación, ya que no produce ardor ni irritación; al tiempo que sus estudios científicos confirman la eficacia del producto en la restauración de la piel dañada.

Otro dato importante es que Dove no testea en animales en ningún lugar del mundo, por lo que los envases cuentan con la certificación de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA); una de las organizaciones de defensa de los derechos de animales más importantes que legitima aquellos productos que no han utilizado o dañado a ninguna especie de forma directa o indirecta en su fabricación.

“Esta nueva fórmula nos deja con un 75% más de estos ingredientes cuando nos comparamos con nuestro principal competidor”, explica Mariana Lorena Vincenzi, del equipo de Investigación y Desarrollo de Dove (Créditos: Cecilia Frenkel)

También se deben tener en cuenta otros aspectos a la hora de cuidar la piel de las axilas. “Hay que tratar de hacer baños cortos, usar agua tibia, luego del baño ponernos crema hidratante como ponemos en todo el cuerpo y usar métodos depilatorios que no nos irriten”, concluyó Jofré.

