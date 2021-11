Avanzan las obras de un lujoso hotel en Punta del Este que contará con un imponente centro de eventos

(Crédito: prensa The Grand Hotel)

En enero de 2015, The Grand Hotel abrió sus puertas en la Parada 10 de la Playa Brava, Punta del Este, Uruguay. Poco a poco, la propuesta se consolidó como una opción de calidad entre huéspedes y clientes. En los últimos días, se presentó un nuevo avance en sus instalaciones, evento que contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, operadores turísticos y periodistas, entre otros invitados. Se trata de una inversión cercana a los USD25 millones, destinada a la construcción de 60 habitaciones, un moderno centro de eventos y un renovado rooftop bar, además de un importante reacondicionamiento general del edificio.

El evento, que comenzó con un cocktail de bienvenida, dio paso a un tour de obra y finalizó con un almuerzo, donde se destacó la presencia del subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal.

Intendente de Maldonado, Enrique Antía; Gerente General TGH, Alejandro Gómez; alcalde de Punta del Este, Javier Carballal; arquitecto Sergio Barreto; y arquitecto Marcelo Daglio (Crédito: prensa The Grand Hotel)

El gerente general de The Grand Hotel, Alejandro Gómez, fue el anfitrión del encuentro, quien detalló que las obras que se están realizando podrán ampliar aún más la gama de servicios que se ofrecen en la actualidad. “Para nosotros este es un día clave. Hoy podemos decir con orgullo que The Grand Hotel sigue creciendo. Hoy, con gran alegría, presentamos las obras de The Grand Center, un imponente centro de eventos con un salón de 650m2, y compartimos nuestro proyecto de renovación de la azotea con un Rooftop Bar”, señaló el ejecutivo.

The Grand Center se convertirá en un lujoso salón de eventos. La ampliación de este espacio incluye un imponente centro de eventos que contará con un salón principal de 650m2 y una gran funcionalidad para adaptarse a cualquier requerimiento, desde un casamiento hasta un congreso. Un diseño inspirador en combinación con materiales nobles harán a The Grand Center un sitio de referencia en Punta del Este.

Por otra parte, con el avance de las obras se renovará el Rooftop Bar del hotel, con capacidad para 120 personas. Un espacio que cumple de forma óptima con las necesidades funcionales del hotel y significa un remate icónico para el edificio. El lugar ofrece vistas únicas, al mismo tiempo que presenta un vínculo directo con la estética marina y formas sutiles y onduladas que adquieren dinamismo en el marco de la obra en general, con una marcada inspiración en las embarcaciones que recorren la costa.

(Crédito: prensa The Grand Hotel)

Además, Gómez indicó que se sumarán 60 nuevas habitaciones al hotel y se realizará una importante renovación en sus instalaciones y propuesta general. “Sin perder nuestra identidad, seguimos mejorando y brindando experiencias únicas y un servicio de excelencia a nuestros huéspedes, clientes y a toda la comunidad”, afirmó.

The Grand Experience es una propuesta única con base en una gastronomía clásica y distinguida, iniciativas culturales, espacio para niños, salas privadas de masajes, piscina interior climatizada, baño romano, piscina externa semi-olímpica, gimnasio con equipamiento de última generación, sauna seco y húmedo, ducha escocesa y clases de yoga e hidrogimnasia. Dichas actividades forman parte de las principales atracciones que diferencian la propuesta del hotel para agasajar a huéspedes y clientes.

(Crédito: prensa The Grand Hotel)

En esa línea, el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, manifestó su apoyo al avance de las obras: “Hay que destacar la apuesta que hace The Grand Hotel por Uruguay. Hoy les venimos a decir que sigan adelante, que tienen nuestro apoyo”, aseguró el referente.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, confirmó que se trató de un día de celebración y agradeció a The Grand Hotel por impulsar el crecimiento del departamento en general, y la ciudad de Punta del Este en particular. Además, destacó el profesionalismo con el que la empresa lleva adelante su plan de crecimiento. “Cumplieron rigurosamente con todos los pasos previstos y lo hicieron a pesar de la pandemia, por eso queremos destacar y agradecer su aporte. Esto es parte de lo que queremos para el futuro del departamento, así que sigan adelante”, subrayó.

(Crédito: prensa The Grand Hotel)

Finalmente, como consecuencia del desarrollo de la pandemia, The Grand Hotel incorporó diversas medidas de protocolo para ofrecer la más alta seguridad en materia sanitaria. En relación, el edificio cuenta con un detallado protocolo de actuación y mantiene los cuidados necesarios para este contexto. Entre las acciones se destaca la aplicación de un aforo del 70%, una certificación LSQA, instalación de equipos de purificación de aire y el uso de medidores de dióxido de carbono.

El avance de las obras consolida al hotel como una propuesta única en el corazón de Punta del Este para disfrutar en cualquier momento del año.