Innovación, agilidad y producción nacional: cómo hizo un emprendedor para conquistar nuevos mercados

Recuperar la costumbre del jugar entre amigos (Crédito: Prensa Casa Fight)

No caben dudas de que esta es una época en la que la reinvención cobró un protagonismo nunca antes visto. Algunos emprendedores han debido dar un volantazo y comenzar de nuevo. Lo positivo de esto es que ese nuevo empezar, esta vez, viene acompañado de la sabiduría de tantos años. Es por eso que muchos aprovecharon esto y le pusieron el corazón a un nuevo proyecto. Mezcla de necesidad e instinto de supervivencia, lo cierto que pudieron reconvertirse y brillar en algo que no tenían pensado, que era un simple hobbie y hoy les da la posibilidad de trabajar y conquistar nuevos mercados.

Ezequiel Churba es diseñador, dueño de Casa Fight, con una carrera en la moda de más de quince años. Inquieto, innovador y amante de los accesorios lanzó en 2005 Fight For Your Right, una marca de gorras cancheras con un estilo muy marcado que rápidamente se convirtió en el complemento perfecto para los locales más importantes del país. Luego se sumó una línea de lentes de sol, sombreros y rapidamente se fue consolidando en el mercado de la moda. En el 2008 abrió la primera franquicia en Ecuador y luego se extendió a Uruguay, Chile, Perú, México y España. Desde el comienzo de Casa Fight se pensó en un concepto internacional. El nombre Fight For Your Right (Lucha por tus derechos) tiene que ver con una intención social, la idea de Ezequiel fue dejar un mensaje, algo que permita reflexionar. “Fight for your right te genera esa incomodidad de ser sincero con uno mismo y ver si realmente estás luchando por tus derechos con lo difícil que eso resulta”.

Ezequiel Churba, un emprendedor argentino que supo reinventarse en pandemia (Crédito: Prensa Casa Fight)

Con su marca consolidada, lo agarró de lleno la pandemia del COVID19 y la industria de la moda -como tantas otras- sintió el cimbronazo. El encierro, motivado por la cuarentena, hizo que la gente comprara menos moda y fue el momento justo de reinventarse para Ezequiel, que ya tenían un gran éxito con DIGALO CON MEMES y decidieron sumar nuevos juegos de mesa para encuentros entre amigos, pareja o familia.

Con la ayuda de Candela Ini, su pareja, crearon CARTAS SALVAJES que fue un furor durante la cuarentena. “Los juegos de mesa siempre me generaron una sensación de cofradía, un símbolo de amistad, de unión. Un momento para dejar los celulares y comunicarse. Hace unos años entendimos que había una necesidad muy grande de juegos para adultos y generamos dos juegos: el Dígalo con memes que es para reírse, un juego de previa perfecto y Cartas Salvajes que es mucho más profundo”, señala Churba.

“Cartas salvajes fue el primer proyecto que hice con Ezequiel, es un juego de preguntas, por ejemplo: “Cuál fue el mejor viaje que hiciste en tu vida? ¿Cuál fue el día en que más reíste?, agrega Candela. “Lo único que hacés es ir sacando temas de conversación y así vas interpelando al otro y el otro te va interpelando a vos. Terminás aprendiendo y conociendo a tus amigos, a tu pareja, a tu familia mucho más de lo que sabías antes de empezar a jugar”.

Un juego para conocer en profundidad al otro (Crédito: Prensa Casa Fight)

Ya son cinco los juegos que forman parte del catálogo de Casa Fight. A Dígalo con memes y Cartas Salvajes se suman Meme test; Meme cabezas, su versión del rompecabezas disponible en tres variantes de memes distintas para armar: “Parkour!”, “Doble Spiderman”, y “Abuelo Simpson” y Memmes, la última apuesta de la marca.

Cada juego propone una instancia de encuentro y de humor en un contexto difícil, que atenta contra todo eso.

“Los juegos de memes están inspirados en la cultura de internet, donde los memes son un lenguaje frecuente e irónico. Cartas Salvajes, por otro lado, está orientado a quienes quieran y estén dispuestos a entablar conversaciones que van a lo más profundo”, agrega Churba.

Uno de los juegos para divertirse con amigos o familia (Crédito: Prensa Casa Fight)

Hoy, sus productos se encuentran en Thames 1874, Palermo, a través de las redes sociales, por Mercado Libre y en las mejores jugueterías, regalarías y librerías de todo el país. Cartas salvajes también está disponible en versión digital y esta traducida a diez idiomas.

Los juegos de memes están inspirados en la cultura de internet (Crédito: Prensa Casa Fight)

Sin pensarlo, los juegos lograron imponerse y salvar a una empresa. El poder de la creatividad, luchar para conquistar sueños, reinventarse para dar pelea son las claves que hacen que Ezequiel Churba se consolide con otro éxito en su carrera. Esta reversión de los clásicos juegos de mesa no sólo marcó el nuevo destino de Casa Fight, sino que se convirtió en el regreso de algo tan simple -pero olvidado- como un juego a todas las mesas del país. Por eso, para su creador es tan significativo. “Estaría bueno que la gente se acostumbre a sentarse de nuevo a jugar un juego de mesa. ¿Por qué no se puede tomar algo entre amigos con un juego de por medio? Hay que recuperar esas tradiciones”, concluye.