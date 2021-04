Más de 20 cursos online gratuitos para potenciar las profesiones IT del futuro

(Crédito: Getty Images)

El desembarco de la pandemia aceleró el devenir de las carreras vinculadas al mundo IT. Diseño web, programación en diferentes lenguajes, marketing digital, Internet de las Cosas y Big Data son algunas de las competencias digitales más requeridas entre los profesionales del sector. Por este motivo, una capacitación en dichas áreas cobra una especial relevancia en el contexto actual.

Según arrojó el estudio “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy”, publicado en 2020 por el Foro Económico Mundial, siete categorías profesionales serán las responsables de generar 6,1 millones de oportunidades laborales en el futuro. En ese sentido, en los próximos años el nuevo trabajo estará vinculado a sectores como la economía del cuidado; ventas, marketing y contenido; datos e inteligencia artificial; ingeniería y cloud computing; y desarrollo de producto, entre otras profesiones.

Nuevas competencias y formas de trabajo llegaron para quedarse, como es el caso del home office. En esa línea, la transformación digital comienza a demandar una capacitación y aprendizaje continuo. Por ello, resulta fundamental que los profesionales se capaciten sobre temáticas que hoy son requeridas en las búsquedas laborales.

(Crédito: Getty Images)

Debido la importancia de dichas herramientas, este año, la Fundación Telefónica Movistar decidió impulsar una vez más la empleabilidad digital a través de 80 ediciones de cursos de “Conecta Empleo”, un programa de formación online gratuito que busca mejorar las competencias digitales profesionales.

“Con el Programa de Formación Digital, la Fundación Telefónica Movistar acompaña a las sociedades donde opera la compañía y brinda oportunidades de mejora de desarrollo de las personas con miras a un mundo inclusivo, diverso y justo, donde nadie se quede atrás”, señaló Agustina Catone, directora de Negocio Responsable y Ética Corporativa Hispam

En 2020, el programa benefició a 204.880 personas de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y España, con casi 3 millones de horas de formación dictadas. Desde su comienzo en la Argentina, la iniciativa alcanzó a más de 35 mil personas, una cifra que la compañía pretende aumentar este año para lograr que los alumnos puedan adaptarse a la alta demanda de perfiles digitales.

Los cursos que se dictan en 2021

Los alumnos que se inscriben en los más de 20 cursos disponibles reciben una capacitación técnica específica, así como también una formación transversal en habilidades de emprendimiento, metodologías ágiles y nuevas competencias laborales.

(Crédito: Getty Images/Thomas M. Barwick)

En esta oportunidad, las cursadas tendrán una duración entre 20 y 40 horas, distribuidas de forma trimestral. Como en ediciones anteriores, se impartirán de manera online y gratuita a través de la plataforma de formación “Conecta Empleo” de la Fundación Telefónica Movistar.

Algunos de los cursos que estarán presentes son JavaScript y Java estándar, marketing digital, analítica web, diseño web y diseño de videojuegos. Además, se suman tres nuevas competencias digitales tales como introducción a la Internet de las Cosas, introducción al Big Data y uso eficiente de smartphone.

De esta manera, los alumnos podrán conocer y formar parte de los cambios que se producen en el nuevo mercado laboral, cada vez más digitalizado. Resulta importante destacar que los cursos son aptos para todo tipo de público y no requieren de conocimientos técnicos previos.