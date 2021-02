“Vení que te leo”: dónde escuchar todos los episodios del podcast conducido por Alejandro Finocchiaro

Alejandro Finocchiaro.

El devenir de la sociedad, ideas políticas, recuerdos de tiempos mejores, la esperanza de un futuro venturoso, lecturas favoritas, pasiones encontradas, infancias, fútbol, cine, teatro… cada episodio de “Vení que te leo” tuvo su mundo privado a partir de una conversación entre Alejandro Finocchiaro y el invitado de turno.

A lo largo de los 10 episodios de este podcast de Infobae, Finocchiaro condujo charlas profundas que siempre partieron desde una lectura especialmente seleccionada. Mark Kent, Mateo Salvatto, Federico Andahazi, María Julia Oliván, Eduardo Sacheri, Diego Brancatelli, Mario Pergolini, Carlos Rottemberg, Claudia Piñeiro y Facundo Manes fueron los invitados en cada uno de los capítulos.

A continuación, un textual destacado de cada episodio y la playlist para escuchar todas las conversaciones.

Episodio 1, Mark Kent: “Parte de nuestro trabajo como diplomáticos es buscar puentes, puntos en común. Se hace eso en términos de contar historias, en términos de buscar los gustos en común para poder relacionarnos”.

Episodio 2, Mateo Salvatto: “La empatía y la observación son las dos cosas que construyen a una personalidad emprendedora. Emprender no es hacer una empresa como tal, sino es una forma de ver el mundo con ojos de no estar conforme, de ver las cosas y verlas siempre buscándole siempre el error o el agujero, para poder tapar ese agujero y solucionar ese error”.

Episodio 3, Federico Andahazi: “Ponerse en el lugar del otro, ese es el ABC de la sociedad. Una sociedad debería ser eso: poder contemplar el universo desde el lugar que tenés al lado. Muchas veces se usa esta perspectiva, de lo que sentiría el otro, pero para perjudicarlo. Eso es la historia de la humanidad y eso demuestra Hernán Cortés cuando llega a México y lo destruye”.

Episodio 4, María Julia Oliván: “Un gran problema que tenemos como país es la burocracia del estado. Somos un país que tiene leyes de avanzada y progresistas, pero que son frenadas, como las intenciones, como un montón de debates y cosas que suceden, y por algún motivo no se pueden poner en práctica. Hay como una gran burocracia del estado que dice hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué no somos una gran potencia? Andá a hacer crecer el país con el sistema como está compuesto ahora, con el estado como funciona ahora”.

Episodio 5, Eduardo Sacheri: “Me da la sensación de que la pasión tiene demasiada buena prensa. En los mundiales, te encontrás con que 11 de cada 10 publicidades tienen que ver con la pasión. En nombre de la pasión se pueden hacer cosas bestiales, como romperle la cabeza de un piedrazo a otro. Serás muy apasionado, pero sos un animal si hacés eso. No tengo nada que compartir con vos si esa es tu manera de vivir tu amor. Hablamos de las pasiones futboleras enfermizas, pasiones amorosas también pueden ser absolutamente enfermizas. ¿Cuánto daño le podemos hacer a otro en nombre de una supuesta pasión amorosa?”.

“Estoy encantado y agradecido con la experiencia de “Vení que te leo”. A partir del podcast tuve la excusa perfecta para invitar a personalidades que me interesan mucho, y el permiso para preguntarles cosas que desde hace tiempo maduraba. Como decimos en la introducción, la idea central es tender puentes. El diálogo sincero vuelve a demostrar que es una herramienta insustituible para llegar a los imprescindibles puntos de encuentro. Estos invitados me enseñaron otras maneras, otros puntos de vista para pensar nuestra sociedad. Al final del camino está el objetivo de siempre, construir un mejor país”, expresó Alejandro Finocchiaro.

Episodio 6: Diego Brancatelli: “Cuando uno habla de patria, hay dos situaciones que uno puede dividir: el pago chico, el barrio, la localidad, la ciudad, el lugar de sentir y de pertenecer, de querer crecer y de querer morir ahí. Y después está el país, la patria como totalidad. Hoy por hoy, más allá de sentirlo y de llevarlo adentro como todos, lo que más me pregunto y más me replanteo es la necesidad de ir a fondo con este sentimiento y defender que todos siempre sigamos luchando por querer pertenecer. Desde hace unos años hay una crisis de pertenencia, de querer encontrar ese lugar de arraigo en otros sectores del mundo. Y lo que defendemos cuando defendemos unas ideas políticas, aunque sean de proyectos diferentes, es este sentido de patria, de ser de acá”.

Episodio 7, Mario Pergolini: “La gente se asombraría la cantidad de horas que los chicos están viendo como juegan otros, más que jugando. También es cierto que están sucediendo cosas por la forma en que la tecnología nos va seleccionando y que nos llega nada más lo que nos gusta y no lo que no nos gusta. Cada generación, cada sociedad tiene su dispositivo, su forma de relacionarse”.

Episodio 8, Carlos Rottemberg: “La mayoría de la gente piensa que vivimos en el peor país del mundo, que nuestros gobiernos son los peores, que los problemas son siempre los argentinos. Tantas veces me paso que, recorriendo el mundo, busco parámetros, y digo: “Pero acá pasa esto, acá también pasa esto otro”. En ese sentido, soy muy argentino, estoy muy a favor de los argentinos, con todo lo malo que hacemos los argentinos. Creo que tenemos un enorme defecto de seguir con el cliché que acá estamos los peores. Yo no creo eso”.

Episodio 9, Claudia Piñeiro: “Cuando me pongo a escribir -excepto “Betibú”- nunca pienso que voy a escribir una novela policial. Hay un interés por ver una sociedad y en ese interés aparecen crímenes. También hay una obsesión con la muerte, entonces en mis historias está la muerte como está la hipocresía, el silencio, el encierro y el lugar de la mujer en la sociedad. (...) Cuando escribís policiales tenés que contar las sociedades donde transcurren porque no todas las sociedades producen el mismo tipo de crimen, si no no terminás de contar la novela policial”.

Episodio 10, Facundo Manes: “Creo que nos está faltando, para que haya equipo, un proyecto de país que no sea de un grupo, que no sea de una coalición, que sea el de todos los argentinos, como fue la ley 1420, como fue la democracia. El desafío nuestro es encontrar un proyecto que nos una, que nos haga sentir parte a todos los argentinos, que para mí es el conocimiento, es el paradigma del conocimiento, que es invertir en la gente, invertir en la innovación, ciencia y tecnología y vincular esto con el sector productivo”.

“”Vení” vuelve a demostrar la enorme cuota de talento que tenemos en la Argentina. Tenemos que ser capaces de lograr una nación en la que cada una de las personas pueda desarrollar todo su potencial y contribuir, así, al progreso de todos. Como hicieron estos protagonistas. Ojalá puedan disfrutar, al recorrerlo, tanto como yo”, finalizó Alejandro Finocchiaro.