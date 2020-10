“Vení que te leo”: Matteo Salvatto cuenta las claves para ser un emprendedor

Matteo Salvatto es el invitado del segundo episodio de "Vení que te leo", el podcast de Infobae conducido por Alejandro Finocchiaro

“Vení que te leo” es un podcast de Infobae conducido por Alejandro Finocchiaro. En esta segunda entrega, el invitado es Matteo Salvatto. El emprendedor, de 21 años, es el creador de la app gratuita Háblalo: una especie de traductor en tiempo real que no necesita conexión a Internet y lo que hace es darle una voz a todas las personas que no tienen una y no pueden comunicarse verbalmente. También subtitula el mundo para las personas que no pueden escuchar.

Como en cada edición, Finocchiaro comienza haciendo una lectura que funciona de disparador para la charla. En este caso, leyó un texto propio en el que reseñó la resiliencia de la sociedad del siglo XIV después de la peste negra.

A partir de allí, se dio rienda suelta a la conversación con el joven referente del emprendedurismo, que dejó algunos momentos inspiradores.

Algunos de los momentos más salientes de la conversación:

El mayor aporte de Háblalo: “Dos cosas: la central, las 108 mil personas con discapacidad de 53 países que usan una aplicación que les da más independencia, mayor capacidad de comunicación y que les permite tener una vida más justa y más igual. Y por otro, la visibilización de la discapacidad: espacios como este son una plataforma para visibilizar que hay un 15% de la población del mundo que tiene discapacidad y que el futuro tiene que ser con el 100% de la población, no con el 85%”.

“Lo más lindo que podemos hacer es premiar el fracaso, abrazarlo y entender que no te puede pasar nada mejor. Cuando te equivocás, es cuando aprendiste una forma de no hacer algo. Entonces en el futuro, lo vas a hacer bien”.

“La empatía y la observación son las dos cosas que construyen a una personalidad emprendedora. Emprender no es hacer una empresa como tal, sino es una forma de ver el mundo con ojos de no estar conforme, de ver las cosas y verlas siempre buscándole siempre el error o el agujero, para poder tapar ese agujero y solucionar ese error”.

“El talento duro, en cuanto a ciencia, tecnología, programación, no asegura el éxito en la innovación, en absoluto. Para mí, el emprendedor es 90% perseverancia y 10% talento. Podés ser el mejor del mundo, pero si no estás dispuesto a que te tiren 80 veces y volverte a levantar, no vas a emprender nada. El que llega es el que más veces se levanta”.