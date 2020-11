Una empresa argentina creó un innovador kit para prevenir los contagios de coronavirus y lo venderá en kioscos

El nuevo “Protector facial Cronos” cuenta con un innovador tratamiento anti empaño

Con la nueva normalidad en marcha y el retorno progresivo de todas las actividades sociales a un ritmo similar al que existía antes de la pandemia, los esfuerzos para frenar la curva de contagios de coronavirus en Argentina están puestos en crear adecuados protocolos de protección.

Este punto, junto a diversos estudios científicos internacionales que aseguran que el uso de mascarilla es la principal medida de prevención para evitar el contagio de COVID-19, fueron los motivos que inspiraron a la empresa argentina Libus a volcar su experiencia en el diseño de elementos de protección personal para ayudar en esta causa común.

Libus tiene su planta en Berazategui y fue creada hace más de 20 años con un propósito que se ha ido consolidando a lo largo de estas décadas: cuidar a los trabajadores de las fábricas e industrias. La firma se dedicaba a fabricar equipos de protección personal craneana, auditiva, visual, respiratoria, ocular y facial para quienes se desempeñan en industrias. Hasta que la pandemia todo lo cambió.

La planta de Libus por dentro

Con la llegada del coronavirus, el equipo de producción de la empresa decidió volcar todo ese conocimiento en protección facial que utilizan para cuidar a los trabajadores de la Argentina para crear un kit que sea igual de seguro en la prevención de contagios del virus.

El otro objetivo fundamental que le interesó a la firma fue ampliar la llegada de sus productos para que sean de consumo masivo y fácil acceso, por lo que decidieron que sean vendidos en farmacias, kioscos y estaciones de servicio.

Un kit sencillo y completo

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine reveló que la mascarilla es uno de los pilares para el control de la pandemia del COVID-19, y que el enmascaramiento facial universal puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad. Por ello, Libus decidió llevar al público en general sus productos para la protección del rostro que incluyen mascarillas descartables, protectores faciales plásticos y anteojos.

Para quienes prefieran usar un solo elemento que les cubra toda la cara, la empresa pensó tres modelos de protectores faciales, todos ellos con diseño envolvente que suministra protección desde la frente hasta el mentón.

Así fue el diseño y producción de los anteojos anti-COVID en el moderno laboratorio de ensayo y medición de Libus

El primero cuenta con un sistema articulado para rebatir la pantalla, ajustar el calce a la nuca, y dar seguridad de movimiento. El segundo, es el “Kit Protector facial Cov-19”, que posee goma espuma para lograr un mayor confort en la cabeza. El tercero, denominado “Protector facial Cronos” cuenta con un innovador tratamiento anti empaño y se sujeta desde la patilla como si fuera un anteojo.

Para quienes no deseen utilizar un protector facial que cubra el rostro por completo hay otra opción: la combinación de anteojos y mascarilla.

La mascarilla que ofrece Libus es quirúrgica y descartable: cuenta con triple capa y un 95% de filtrado antibacterial. El producto tiene certificación del ANMAT.

Los anteojos, por su parte, se pueden conseguir en tres modelos: la línea “Ecoline”, que tiene un diseño deportivo y tratamiento anti empaño. La línea “Fall Dual”, que consta de lentes de policarbonato de grado óptico con filtro UV y tratamiento anti empaño. Tiene patilla intercambiable, armazón desmontable y certificación EN166. Y el modelo “Neón Plus”, un diseño deportivo con despliegue lateral y patillas ergonómicas que proveen confort y seguridad.

La empresa se ocupó de todos los detalles: también ideó una solución spray anti empaño para los anteojos, para prevenir este problema por el uso de los barbijos, tapabocas y mascarillas.

Libus es la empresa de elemento de protección personal (EPP) más grande de la región. En Argentina cuenta con una planta modelo para la fabricación de productos y tiene otras dos sedes en Brasil y Chile. Además, cuenta en su planta con un moderno laboratorio de ensayo y medición para EPP, único en Latinoamérica.