Por qué el oro se transformó en una inversión clave en medio de la pandemia

Inversión, una decisión difícil de tomar frente a las tantas opciones que ofrecen los distintos mercados y sectores. Pero en medio de la crisis económica mundial, la volatilidad y las múltiples restricciones, vuelve a resurgir una histórica inversión: el oro. Un metal que ha vuelto a ganar protagonismo en estos meses y que no ha dejado de crecer en los últimos años. Ahora bien, ¿todos podemos comprar oro y de qué manera?

Christian Pagani, ejecutivo de ventas de la joyería “El Tasador” y experto en la materia, explica que a menudo han crecido las consultas de pequeños, medianos y grandes inversores para resguardar su dinero en oro. Además, el especialista asegura que cualquiera que desee puede invertir en el metal, ya que la inversión puede iniciarse, incluso, con un gramo.

Uno de los principales motivos de la inclinación de los inversores por el oro tendría que ver con la situación económica y las medidas de restricción en el país. “La gente se está inclinando más a lo que es el oro, quizá por estas limitaciones que hay por la compra de los dólares actualmente”, entiende Pagani.

Las ventajas del oro

Según aclara el ejecutivo de ventas de la joyería “El Tasador”, “el oro sirve como un refugio seguro, porque si tomamos en cuenta los últimos veinte años, el valor sólo se incrementó, incluso desde el 2000 en adelante. Y sigue pasando”. Además, revela que en plena pandemia el valor del oro alcanzó un récord histórico. Esto se dio en agosto, cuando la cotización del metal llegó a los 2.052 dólares.

Es decir, antes de la pandemia generada por la COVID-19, la onza rondaba los 1.500/1.600 dólares. Desde que empezó la propagación de la enfermedad en el mundo, el oro alcanzó los 2.050 dólares, tocando así su récord histórico. “Incluso, esperan que el año que viene -2021- su precio pueda llegar a los 2.500 dólares la onza”, sentencia Pagani.

Y en esa línea, añade: “El inversor inteligente, el que sabe, se vuelca a lo que es el oro, porque es el metal que se mantiene e incrementa su valor a lo largo del tiempo”

Claves para comprar oro

Una de las consultas más frecuentes de los inversores es cómo comprar el metal y qué tipo de oro elegir. En primer lugar, el experto recomienda invertir en oro fino, es decir, el de 24 quilates. Esto se debe a que el oro 18 quilates, que es el que se utiliza normalmente para confeccionar alhajas, como pueden ser cadenas, pulseras, aritos, anillos, joyas, entre otros, cuenta con menor pureza que el de 24 quilates.

El oro 18 quilates tiene una aleación de un 75% de pureza, mientras que el oro 24 quilates tienen el 99.9 % de oro puro

“Para esta inversión, lo que sirve son los lingotitos, que están en su máxima pureza, esos son los que generalmente se usan para inversión o también se invierte en monedas de oro puro”, añade Pagani.

A continuación el especialista recomienda que en caso de contar con oro de 18 quilates, lo mejor es invertir. “Al oro [18 quilates] lo que habría que hacer es venderlo, hacerse del dinero y con ese dinero comprar los lingotitos, porque los lingotitos son de máxima pureza”, aconseja.

Christian Pagani, ejecutivo de ventas de la joyería “El Tasador”

¿Todos podemos invertir? Desde “El Tasador” refuerzan que no hay limitaciones para comprar. Los interesados solo deben contar con las ganas de dar sus primeros pasos en un negocio, que en estos tiempos, puede ser muy rentable.

“En realidad hay lingotitos muy chiquitos que vienen a partir de un gramo; así que hay opciones para todos, para los pequeños, los medianos y los grandes inversores”, indican los expertos

No obstante, Pagani es claro en cuanto a los tiempos de inversión y ganancia: “En realidad, esto no es venir a comprar e invertir en el oro para luego venderlo a la semana o los dos meses y hacer plata, la verdad es que no es así. Lo que hay es que tener un seguimiento de la onza, que con el paso de los años el crecimiento es continuo”.

Además, aconseja a los inversores que quieran inclinarse al oro que lo ideal es “tenerlo atesorado unos dos o tres años. Cuando vean algún acontecimiento histórico grande, lo podrán observar debido a que quedará impactado en el precio de la onza, que siempre tienen a subir”.

“La idea es atesorarlo uno o dos años y cambiarlo de acuerdo a la necesidad, y en ese caso, les recomendamos a los inversores que vengan a vender a “El Tasador”, que les vamos a pagar el mejor precio”, invita su ejecutivo de ventas.

Cómo invertir, cuándo, en qué sistema o sector y cuál es el monto conforman una larga lista de decisiones para los interesados. Sin embargo, un referente histórico de resguardo de dinero como el oro se presenta como una oportunidad, ya que según detallan los expertos, su valor no decrece a través del tiempo.

Para más información sobre las propuestas de “El Tasador”, ingresar en el siguiente link.