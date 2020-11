Wolf, uno de los recién ascendidos a la Freestyle Master Series: “Entrego en bandeja la Red Bull Internacional por Racing campeón de la Libertadores”

Wolf, uno de los recién ascendidos a la Freestyle Master Series - #Entrevista

Damián Mansilla, alias Wolf, tiene dos pasiones: Racing Club de Avellaneda y competir con el freestyle. Con casi 10 años en la disciplina, el racinguista nacido en La Paternal es uno de los competidores más experimentados y duros del circuito de improvisadores. Es, además, uno de los raperos que ascendió este año a la Freestyle Master Series (FMS) Argentina, la liga profesional de rap más importante del país.

MKS, el hermano de Wolf, también compite a muy alto nivel, algo que no es muy común en la disciplina. “Empezamos casi juntos”, recuerda de esos primeros tiempos en las plazas, donde forjaron ambos un estilo frontal que hoy lo llevó a estar a tan solo dos unidades de la punta en la FMS Argentina al cabo de tres fechas.

Pero a Damián hay algo que lo distingue del resto: continuó con su presencia en las plazas. “Jamás la dejaría”, sentenció. Con la confianza de ser uno de los diez competidores de la FMS, se tiene fe no solo en la actual competencia, sino en todo lo que participa.

Wolf frente a Wos en el Quinto Escalón

-¿El escenario te ceba o te tira más la plaza?

-Los dos lugares son hermosos. Si me das a elegir prefiero el escenario, porque me considero un tipo multifacético. Es donde me siento más cómodo para competir por todo lo que conlleva estar ahí arriba. Subir y tener un micrófono te da poder. Aunque también es una responsabilidad y está toda en tus manos.

La pasión por Racing

“Maldición de familia paterna”, define Wolf entre risas su fanatismo por Racing Club. En su debut en la fecha inicial de la tercera edición de FMS Argentina, que se está realizando de forma virtual por la pandemia, se lo pudo ver con la campera de la Academia. En la presentación de la segunda jornada avisó que mientras todos estaban preocupados por los competidores, él lo estaba por “Racing y la Libertadores”. Además, aprovechó para rimar con los nombres de algunos jugadores actuales del plantel racinguista.

Esa locura académica se mete también en su otra pasión, las competencias, donde nunca pierde oportunidad de mencionar al club de sus amores. “Donde sea que esté compitiendo, estoy con un auricular puesto escuchando la radio para saber cómo va, cuando juega”, resume sobre cómo hace para combinar sus dos amores si es que se superponen.

Minuto de presentación de Wolf - Jornada 2 FMS Argentina 2020

-¿Cómo ves al equipo después del parate por la pandemia?

-Bien, es uno de los equipos que mejor volvió, quedó demostrado en la Libertadores. Tenemos un rico plantel, se esforzaron en mantenerlo. El grupo se ve que está re bien, que está unido. El tema es que no empiecen a joder las lesiones porque estábamos con la Libertadores sola, pero ahora arranca el torneo y ya son dos competencias. Encima parece que dentro de poco arranca la Copa Argentina, entonces ya vuelven los tres torneos y las lesiones pueden complicar mucho. Además, veo que institucionalmente está joya. Y en la Libertadores le tengo fe, obvio, hay potencial.

-¿Quién es tu Independiente en el circuito freestyler?

-Yo creo que Marcos (MKS), pero es de Racing, así que no lo va a gustar que lo diga (risas). No sé si tengo un clásico, me gusta competir con todos, me re divierto.

PREGUNTA AXE: -Si tenés que elegir, ¿qué torneo entregás para que Racing salga campeón?

-Voy a hacer una y una. Si hablamos de competencias nacionales, entrego la FMS Argentina, pero en internacionales prefiero que Racing gane la Libertadores. Resigno, entrego en bandeja la Red Bull Internacional por Racing campeón de la Libertadores.

Wolf ascendió a la FMS Argentina para participar en el 2020, en la tercera temporada de la liga de freestyle

El presente en la FMS

“Llegué a FMS para quedarme”, sentencia Wolf mientras disfruta de estar presente en la vuelta a las competencias, aunque esta vez en formato televisivo. No le fue fácil llegar al lugar que ostenta hoy, ya que tuvo que recorrer el “ascenso”. Para poder competir en primera, la liga profesional de freestyle más importante del país otorga puntos a los raperos que participan en competencias pequeñas y medianas de todo el país durante el año.

En FMS se encontró con viejos conocidos como Dtoke, Papo, Nacho y, claro, su hermano MKS. “Nos conocemos las mañas entre todos, entonces es divertido, es gracioso”, resalta sobre competir con freestylers con quienes se cruza desde hace varios años.

-Sos un competidor más bien clásico ¿te cuesta el formato FMS?

-FMS son enfrentamientos de media hora, con distintos ejercicios, diferentes pruebas, donde todas se puntúan, y después el resultado sale de la puntuación global de todo. Un ejercicio mal hecho no te hace perder ni un ejercicio bien hecho, te hace ganar, porque es una sumatoria de todo. Es un desafío, me gusta. Estoy entrenando mucho en la incomodidad. Tal vez me siento más cómodo en batallas más cortas, que dependen mucho del 4x4, el formato estándar de ida y vuelta, donde se define ahí, que es mi punto fuerte.

-¿Cómo vivís este presente en FMS, después de tantos años peleándola?

-Me pone muy contento el hecho de poder compartirlo con personas que nos venimos cruzando hace seis o siete años, más todavía. Y poder ver que no fui solo el constante, el del sacrificio, el del esfuerzo, sino que las personas con las que vengo rimando hace 10 años también están ahí. Más allá de los resultados de las batallas, creo que todos estamos contentos de poder vernos las caras ahí y de saber que llegamos, lo logramos, estamos donde queríamos estar desde el principio.

Wolf de espaldas con el mendocino Sub, a quien derrotó en la tercera jornada de la FMS Argentina 2020

La liga argentina es, en cuestión de números, la más viral de todas las competencias en habla hispana. Un ejemplo simple y concreto para vislumbrar la distancia entre torneos: el video en YouTube de la tercera jornada de FMS Chile tiene poco más de 1,3 millones de visualizaciones y la de España 1,1 millones mientras que la argentina tiene más de 4,8 millones de reproducciones. Uno de los motivos para que suceda esto, además claro del nivel de los diez competidores, es que cada rapero tiene su estilo marcado. “Somos muy rebeldes”, sintetiza Damián.

-¿Por qué la liga argentina tiene tantas visualizaciones?

-Porque tenemos la suerte de tener raperos para todos los gustos, cada uno de los competidores es distinto. Está muy bueno eso. Además, también es divertido meterse en los zapatos del otro y ver lo complicado, lo difícil, que es lo que hace el otro. En mi caso, me siento más cómodo en el combate directo. Otros compañeros tal vez se sienten más relajados en el flow, que es un lugar que no es mi fuerte.

De casi abandonar todo a su mejor año de freestyle

En el 2018, después de perder en octavos de final de la regional de Buenos Aires de la Red Bull Batalla de Los Gallos, Wolf estuvo a punto de largar todo. “Fundí motor y no quería saber más nada, fue el cortocircuito que faltaba, la gota que derramó el vaso”, recuerda ahora de ese momento complicado. Pero el 2019 cerró como un gran año para Wolf en cuanto a resultados: ganó Cultura Rap, Cruce de Campeones y BDM Nacional, y salió subcampeón en Supremacía Nacional y la Red Bull Batalla de los Gallos. Además, logró el ascenso a la FMS, que era su principal objetivo del año.

Wolf es uno de los competidores más experimentados y duros del circuito de freestyle local

-¿Qué te definió a seguir peléandola?

-Hice una especie de catarsis. Entendí que tenía que priorizarme a mí como persona y no como producto o personaje, que, de última, le guste o no le guste a la gente, se venda o no se venda, el que tiene que tener la conciencia tranquila soy yo. Iba a competir porque tenía que mantener el nombre Wolf arriba, ya no lo hacía por lo que había empezado que era divertirme, ir a competir, que era algo que me gustaba independientemente del resultado. Aparte también fue un momento de transición donde aparecieron nuevos nombres, nueva gente, y lo que tiene la competencia de freestyle es que un día estás y el otro no, hay que mantenerse. Entonces hice cortocircuito y después fui probando, como si volviera de una lesión. Fui a una competencia y la gané. Fui a la segunda fecha y también me fue bien, entonces ahí le fui sumando más competencias. Siempre buscando mi comodidad. Creo que logré conciliarme conmigo mismo, con Damián, y a retomar el control de mi cuerpo, por así decirlo.

-¿Volviste a disfrutar de competir?

-Hoy en día es un privilegio y sería muy egoísta de mi parte si después de tanto sacrificio no lo disfruto. Pero también ayuda que los números acompañan. Ahora esto deja plata pero en su momento no dejaba y uno a veces dejaba muchas cosas de lado para ir a rapear.

El anime y Naruto

Cuando Wolf habla de Naruto se le encienden los ojos, se nota que tiene una fascinación especial por el personaje de anime creado por Masashi Kishimoto. Explica que disfruta mucho más sentarse a ver dibujos animados japoneses que una serie o una película.

Damián Mansilla, o más conocido como Wolf, es fanático del animé y, sobre todo, de Naruto

-¿Qué es lo que encontrás en el animé que no hay en una serie?

-En una serie podés poner efectos especiales y un montón de cosas, pero el mundo real es muy limitado en sí. En el animé vos podés hacer lo que quieras, porque la imaginación es ilimitada, no hay un freno. Vos podés dibujar lo que quieras, en cambio una serie tiene un factor determinante que es que participan seres humanos, y a una persona no le podés pedir más de lo que un humano puede hacer.

-¿Por qué Naruto es tu preferido?

-Naruto es lo mejor que hay por el mensaje que conlleva todo el anime. Me ha enseñado muchas cosas, y creo que muchos de los fanáticos lo admiran por lo que han aprendido del animé, es una locura.

Su faceta musical

A diferencia de otros colegas, Damián no saca un tema propio hace tres años, algo que, sin embargo, tampoco le preocupa por el momento. “No pienso en pegarme con la música, no es mi plan”, explicó relajado. La última canción que publicó es “Esperando” en la tercera Casti Sessions, sesiones realizadas por la productora independiente Castillo Records, cuyo video en YouTube tiene más de 4,5 millones de reproducciones. “'Esperando' tardé 7 meses en hacerlo, al segundo mes ya lo tenía terminado y estuve 5 meses dándole vueltas y puliéndolo para que quedara como yo quería”, resume sobre su forma de trabajar.

-¿Te cuesta que tus propias canciones te convenzan?

-Soy muy quisquilloso con la música, soy de los que piensa que si uno es crítico para con los demás tiene que ser el doble de crítico para con uno mismo. Así como cuando escucho música exijo mucho para que me agrade, cuando yo la quiero hacer me exijo mucho más. Prefiero hacer música para cinco que para cinco millones, pero que esos que lo escucharon se sientan identificados.