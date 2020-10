Feria Masticar 2020: cómo será su versión digital y la lista de los reconocidos cocineros que se presentarán

La primera edición online y gratuita de Masticar se realizará los días 3 y 4 de octubre.

Esta vez no habrá fiesta multitudinaria. El icónico lugar ubicado en el barrio de Colegiales no estará decorado con foodtrucks ni tampoco encontrará a las 150 mil personas caminando por el predio en busca de los mejores platos de la región. Pero aunque la presencialidad hoy quede relegada debido al contexto, la Feria Masticar no pierde su espíritu festivo y apuesta por un evento 100% digital.

Este tradicional evento porteño festeja su edición N°11 los días 3 y 4 de octubre en un contexto de “nueva normalidad” con un itinerario que nada tiene que envidiarle a las ediciones pasadas. Conexión Masticar -el nuevo nombre adoptado para el evento dentro de esta coyuntura-, será la primera edición 100% online, gratuita y con el mismo valor de siempre: conectar cocineros, productores y consumidores.

Por supuesto que el cambio más importante se verá reflejado en el recorrido digital ya que las plataformas serán los canales que conectarán a las personas con las experiencias gastronómicas. El contenido será gratuito y se podrá ver mediante YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y la web propia del evento a través de los hashtags que estarán clasificados en distintas tandas temáticas.

Este clásico porteño reúne a las mejores figuras del mundo gastronómico para que puedan transmitir sus saberes, conceptos y consejos. Infobae conversó con Roberto Petersen y Dolli Irigoyen, quienes formarán parte de Conexión Masticar, para que cuenten sobre la nueva modalidad con la que se van a encontrar las personas que participen de la feria.

Los dos cocineros estarán dando charlas tanto el sábado 3 de octubre como el domingo 4 de la mano de HSBC -main sponsor de la feria desde hace 10 años-. A través de Mundo Epicúreo, el prorgrama gastronómico del banco, apoyan a los pequeños productores, restaurantes, y cocineros a través de Conexión Masticar. A su vez, los clientes cuentan con una promoción del 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito del banco, en compras de cajas colectivas del mercado y en platos de Mesa de Estación -organización que promueve el consumo de productos de estación en el país-.

Entusiasmado por las dos jornadas que se aproximan, Roberto Petersen destacó: “Yo amo la feria y es uno de los momentos que más disfruto en el año. Por más que este año no sea presencial, creo que no se va a perder la cercanía con la gente, ni con los productores, ni con los cocineros y otra de las ventajas que tiene es que los que no podían venir a Buenos Aires para disfrutar de la feria ahora lo van a poder hacer gracias a la tecnología”.

En esta misma línea, la cocinera Dolli Irigoyen, quien estará cocinando un risotto de hongos a través de YouTube el 3 de octubre, destacó: “Me parece que el hecho de que sea digital es una gran ventaja porque va a llegar a todo el país y hasta gente del extranjero lo va a ver. Antes, esto quizás no ocurría porque había muchas personas que no podían viajar hasta Buenos Aires, pero hoy el avance de la tecnología permite que personas de cualquier parte se puedan conectar y participar, asi que creo que la feria va a ser mucho más regional y popular”.

Qué contenidos se podrán disfrutar

Desde la organización destacaron que habrá charlas para todos los gustos: desde temas más simples como saber cómo se enfría el arroz en la heladera o cómo limpiar el bolsón de verduras que llega al hogar, hasta cómo preparar un kimchi coreano o cómo se maduran carnes. Por supuesto, todos serán presentadas por chefs, productores, resposteros y expertos en la industria gastronómica.

Para los que disfrutan de un trago o una buena copa de vino, se realizarán encuentros con enólogos que darán tips para poder armar una cava en casa. Asimismo, habrá un bloque temático sobre coctelería con distintos bartenders que darán consejos para armar una barra y trago de lujo.

La variedad de charlas, platos y la excelencia de sus oradores es lo que destacó siempre a Masticar y lo que generó que, con el pasar de los años, cada vez asista más gente: “Masticar tiene un no sé qué. Yo te juro que todas las semanas estoy anotando tips e ideas que tengo para ver cual puede ser el próximo plato para Masticar”, comentó Petersen quien luego agregó: “Desde el primer momento hay algo que yo siento que no lo sentí en toda mi carrera profesional. Hay una especie de comunión entre todos los cocineros, sommeliers, bartenders, se crea un ambiente único e increíble”.

El lado solidario

Desde la organización confirmaron que seguirán acompañando a los productores del mercado difundiendo sus productos a través de la compra colectiva de cajas temáticas y la venta directa, para que los consumidores puedan acceder a mejores precios y adquirir insumos de calidad junto a familiares o amigos. Ellos también participarán con videos y transmisiones desde distintas regiones del país, contándonos más sobre lo que hacen. “Se están armando distintas cajas para comprarle directamente a los productores. Masticar es el nexo entre ellos y las personas para que puedan acceder a precios muy bueno y que tengan aceites, quesos y vegetales de primer nivel al alcance”, destacó Dolli.

Mesa de Estación, continuará con la promoción estacional de productos donde cada cocinero compartirá un plato o una receta con productos de esta temporada

Este año, las mesas al aire libre y la posibilidad de ir de una estación a la otra en búsqueda de los mejores snacks y platos no estarán presentes pero el espíritu del evento gastronómico más famosos de Buenos Aires sigue intacto: dos jornadas que promueve la excelencia gastronómica de la región además de brindar un ambiente de diversión y aprendizaje para todas las edades.