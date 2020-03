Los clientes de Cablevisión Digital, HD y Flow podrán acceder a las 7 señales de TV de Fox y todos los contenidos a demanda hasta el 1 de abril. De esta manera, podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y más de 60 series como por ejemplo: Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros, que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo ya sea celular, tablet, computadora o Smart TV.