El presidente Macri envió su total apoyo a Guaidó, a la vez que dejó bien en claro su postura. "Los argentinos íbamos derecho a ser otra Venezuela si hubiera sido por el kirchnerismo. Tengo muy claro que Argentina está en una crisis importante, pero les aseguro que me sobran fuerzas para terminar de ordenar el desastre heredado y dar un golpe de timón para que arranque la economía, así podemos encaminar este bendito país hacia un futuro mejor, lo más lejos del populismo, que es lo que le arruina la vida a la gente". Un periodista no pudo con su genio y le preguntó por Ignacio Copani. "Me parece triste que un artista que recibió ayuda humanitaria durante 12 años no sea capaz de tenderle una mano a otro que la necesita hoy". Al cierre de la nota, la mayoría de los rockstars argentinos no nos hizo llegar su opinión al respecto.