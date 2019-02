Mauricio Macri partió de misión comercial a la India y no por eso es el Dalai Lama. Algo que debería alegrarnos, porque a un país infectado de prebendas, punteros, "tomá de acá, dame de allá", no lo puede manejar un santo, por más que haya abrazado el budismo. El presidente de la Nación tiene un pasado, el cual no puede cambiar, como todos nosotros. Un futuro incapaz de controlar ya que está en manos del destino. Y un presente que es a lo único que puede abrazarse con todas sus fuerzas, porque, como dice el líder espiritual Dalai Lama, "sólo hay dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Hoy es el día correcto". La sociedad argentina prefiere estar del lado de aquellos que trabajan por una idea a 30 años y no con la urgencia del demagogo que, con tal de ser votado, dice a todo que sí.