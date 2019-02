Lo que está en juego en las elecciones presidenciales de este año no es la suerte de un partido llamado Cambiemos, sino la del país maravilloso que podemos ser. Es eso o el triunfo de la nueva camada de peronistas que no piensa cambiar nada. Por una simple razón: no conocen otra cosa ni les interesa innovar, por las dudas a que salga bien y tengan que adaptarse a una Argentina normal, que le diga que no al atajo, que deje de firmar DNU como el de la Ley de Extinción de Dominio porque de otra manera no vería la luz nunca en su historia. Lo que está en juego es la eliminación de los intermediarios que lo enturbian todo. De los supermercadistas que remarcan precios que nadie puede pagar. De los que siguen dando cátedra desde las celdas, de los ex presidentes que se esconden detrás de sus fueros en el Senado y tienen el descaro de intentar remover del poder judicial a quien los tiene acorralados.