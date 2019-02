"Venezuela es el día después del triunfo de Daniel Scioli", se repite en la mayoría de las redes sociales. Exagerado o no, con sólo irar lo que sucede en la Republica Bolivariana de la Provincia de Santa Cruz, no estamos tan lejos. Obviamente aparecen los detractores que dicen que "Macri no pega una, que la inflación fue del 47%, que el aumento de las tarifas es tremendo, que la carga impositiva es asfixiante". Y la verdad que tienen razón. Pero una cosa es que al presidente lo critiquen quienes sufren de verdad y otra muy distinta es que lo repita una asociación ilícita que aún no se entiende cómo siguen libres luego de vaciar el país. Encima tienen el descaro de dar cátedra cómo si supieran. Macri será condenado en octubre en las urnas, si la gente no le cree o piensa que no está capacitado para gobernar el país. Cristina, Scioli, Aníbal, Amado, Alberto, Lui, Hebe y tantos otros, ya cuentan con la condena social, mientras esperan la de la justicia. "Cuando los jueces se renueven, porque estos mismos están todos comprados", comenta al pasar el del delivery que vino a dejar una pizza de muzzarella. Mientras tanto, el kirchnerista promedio se horroriza por el acuerdo con el FMI, pero no por los 36 mil millones de dólares de coimas que sus líderes políticos se robaron de la obra pública. En fin.