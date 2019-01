Macri inició su primera gira del año con pocas expectativas sabiendo que a Bolsonaro no le importa el Mercosur, mientras su par brasileño piensa que "Olhos de cielo" -como le dicen en el Planalto- pierde el tiempo aplicando ese gradualismo blandengue que hace peligrar su reelección. Pero en la política como en el amor la química es todo y ambos tuvieron una conexión a primera vista que los hizo unir fuerzas para diseñar una estrategia que podría influir en los destinos del mundo. Por un lado, Bolsonaro le propuso invadir Venezuela piloteando él mismo un tanque de guerra, a lo que Macri no sólo no se opuso sino le ofreció 10 millones de personas que reciben planes sociales para que lo acompañen y, ya que están, se queden a vivir en Caracas. "Es que estoy necesitando, subir el PBI de alguna forma y esta es una oportunidad fantástica. Vos te hacés de una fuerza de choque y yo me ahorro 300 mil palos al año". Rápidamente Patricia Bullrich y su par comenzaron a diseñar el plan llamado "Voçé gana. Eu tambein" Al final de la gira, Bolsonaro lo despidió con una frase inesperada "Tenha cuidado com Lavagna. Um candidato em meias e chinelos é muito perigoso".