Seguimos con la carta sin solución de continuidad: "Pido por ustedes, queridos Reyes y le agradezco a Dios la fuerza que me da todos los días para seguir esta lucha titánica contra el partido político del cual es hincha su hijo en la tierra. Aunque quiero aclarar que no tengo nada contra el papa Francisco, salvo por los profetas del conurbano que me manda. Cuando no es Grabois, es Gustavo Vera; cuando no es alguno de La Cámpora, es Milagro Sala en alguno de esos brotes del altiplano. Pido también porque Julio de Vido, Cristóbal López y Lázaro Báez encuentren la paz en el encierro y, ya que están, encuentren la llave de las bóvedas, los números de las cuentas en los bancos del exterior y los termosellados del Banco Central que enterraron en la Patagonia. Si aparece toda esa guita junta le devolvemos el préstamo al FMI y nos alcanza para mandar a estudiar a Harvard o Cambridge a los millones que reciben planes sociales, así nos los devuelven transformados en emprendedores de startups tecnológicas".