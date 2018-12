"El hombre gris interrumpirá la compra de aceitunas para mantener una reunión a solas con su férrea oponente en busca de una apacible convivencia. Ella se comprometerá a devolver lo robado, siempre y cuando él le asegure arresto domiciliario que incluya el abono de una popular plataforma de series vía streaming. Recordarán entre risas cuando ella no le entregó la banda presidencial y los daños que le ocasionó durante sus primeros 3 años de mandato. Antes de subirse al pájaro de metal que lo transportará nuevamente a su refugio, le enviará saludos del sumo pontífice argentino que no tiene pensado visitar su país de origen". Lástima que esta columna fue escrita el 28 de diciembre, porque si no, este bendito país a lo mejor tendría una oportunidad de ponerse de acuerdo. Lo que sí es cierto, es que tuvimos un diciembre calmo y que el 2019 se encamina para que el primer presidente no peronista de toda la historia termine su mandato. Algo que no estaba en los cálculos de Solari Parravicini, ni de nadie. Lo que no es poco. Feliz Año Nuevo para todos.