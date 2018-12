"Estoy encarando una producción distinta, independiente, que cuenta la vida cotidiana de una familia tipo, en un lugar devastado por la miseria. Estaba a punto de cerrar contrato para filmar en Sudán del Sur y me hablaron de La Matanza. Luego de comprobar esta semana cómo viven más de 2 millones de personas en este municipio del Conurbano, enterarme del bono navideño de 18 mil pesos que revolearon Magario y Espinoza y escuchar su plan para el futuro, no me quedaron dudas: lo de Sudán aún tiene arreglo. Así que me verán nuevamente en el 2019, porque voy a filmar acá", explicó.