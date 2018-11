Arocena pide el segundo espresso y redobla la apuesta. "Vos estarás pensando que soy el típico empresario argentino que prefiero la joda de siempre porque en la joda uno se beneficia. Pero no. La inflación nos come vivos, sobre todo a emprendedores como yo, que tengo más de 1000 empleados dentro de tres sindicatos distintos, reclamando reabrir paritarias todo el tiempo y hablando de cláusulas gatillo como si supieran. Lo mismo que pasó con Aerolíneas Argentinas, donde una protesta paralizó Aeroparque y otros aeropuertos del país, dejando a 30.000 pasajeros durmiendo en el piso por las asambleas de cinco de los sindicatos del sector". Le recordamos que tras 10hs levantaron la medida de fuerza. "Seguro que Dietrich fue corriendo por pedido de Mauricio y les dio todo, total la joda la pagan con los 57 mil palos que le pidieron al FMI y el resto del endeudamiento en el que nos metieron, sin pensar en nuestros nietos". Si no fuera porque este tipo habla con una papa en la boca, estaríamos en condiciones de asegurar que el "Che" Guevara vive y aquel señor caído en Bolivia era una foto trucada.